El precio de la cesta de la compra se ha disparado y los ciudadanos de las Islas cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Pese a que el alza de la inflación se moderó durante el pasado mes de septiembre y cerró en el 8,9 % en las Islas, lo cierto es que en la alimentación es más elevada, exactamente del 13,9 %. La moderación general de este indicador estuvo motivada por el abaratamiento del transporte y la energía.

Sin embargo, el coste de los alimentos sigue por las nubes. ¿Cuáles fueron los que más subieron durante el pasado mes de septiembre, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior? Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la leche encabeza este ránking con un alza del 26 %. Le siguen los cereales y derivados, que han subido un 21,4 %; la carne de ovino, un 21 %; la de vacuno, un 18,8 %; los aceites y grasas, un 18,6 %; y la carne de ave, un 17,8 %.

También se han encarecido por encima de los dos dígitos muchos otros productos; los puede consultar en la tabla que aparece en esta noticia. Por ejemplo, si usted quiere comer algo tan básico como las legumbres tendrá que pagar por ellas un 15,8 % más que hace un año. Algo parecido sucede con un alimento tan esencial como el pan, que cuesta un 12 % más que hace doce meses.

Los alimentos que más se han encarecido en el último año en Baleares

Producto Subida Leche 26,00 % Cereales y derivados 21,40 % Carne de ovino 21,00 % Carne de vacuno 18,80 % Aceites y grasas 18,60 % Carne de ave 17,80 % Legumbres y hortalizas 14,60 % Fruta en conserva y frutos secos 12,20 % Pan 12,00 % Carne de porcino 11,10 % Otros preparados alimenticios 10,80 % Frutas frescas 10,30 % Patata y sus preparados 10,00 %

Algunas personas no pueden comprar carne y pescado

Por tanto, las subidas más importantes de los precios de la cesta de la compra afectan a alimentos de primera necesidad, de los que resulta muy difícil prescindir si se quiere tener una dieta saludable. De este modo, los consumidores no tienen más alternativa que asumir estos incrementos de costes y recortar otro tipo de gastos. No obstante, ya hay ciudadanos que reconocen no poder consumir carne, pollo y pescado cada dos días; en 2021 eran el 2,9 % de los residentes en las Islas, según se desprende del informe elaborado por la Red para la Inclusión Social de Baleares EAPN- Illes Balears. La previsión es que esta cifra se haya incrementado este año debido al alza de precios. También hay personas que están comparando precios en diferentes establecimientos y algunas aprovechan las ofertas que realizan algunos supermercados de productos que están a punto de llegar a su fecha de consumo preferente. El objetivo último es conseguir los artículos más económicos con la finalidad de poder llegar a fin de mes.