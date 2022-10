CAEB celebra su Gala del Empresario 2022 ante 400 personas en el Teatre Principal de Inca

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) ha celebrado este viernes en el Teatre Principal de Inca la Gala del Empresario 2022 en el Teatre Principal de Inca, en un evento en el que se dieron cita más de 400 personas entre empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil balear. La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ejerció de maestra de ceremonias. El acto ha contado con la presidenta del Govern, Francina Armengol; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; y el acalde de Inca, Virgilio Moreno. El discurso inaugural de Planas dio pasó a la intervención de Garamendi y, posteriormente, al parlamento de clausura de Armengol.

El evento, celebrado por primera vez fuera de Palma, contó con la colaboración especial de CaixaBank y el apoyo de Amer e Hijos, Balearia, Hotelbeds, Vidal&Vidal y Coca-Cola, en la primera edición que se celebra ya plenamente libre de restricciones desde la pandemia. Asimismo, en el transcurso de la velada se entregaron cuatro premios otorgados por el Comité Ejecutivo de CAEB a sendas empresas: dos por su compromiso con el entorno -Fusteria Campanet y Metalúrgicas Torrens- y otras dos por su compromiso con las personas -Oftalmedic Salvà y Melchor Mascaró-. El Comité Ejecutivo de CAEB quiso reconocer de esta manera a «empresarios que están contribuyendo de manera comprometida y proactiva para conseguir una sociedad más justa y un futuro más sostenible».

Asimismo, el Premio Especial CAEB a la trayectoria empresarial recayó en el empresario Abel Matutes Juan, fundador y presidente del Grupo Palladium, para quien Carmen Planas tuvo unas afectuosas palabras de reconocimiento. «Me enorgullece y me hace muy feliz poder desvelar en este instante el nombre del merecedor del Premio Especial de 2022 a quien admiro profundamente, que ha levantado un imperio empresarial y que sigue siendo un referente de la sociedad ibicenca, balear y española». Planas destacó que «los empresarios seguimos siendo los que con nuestras acciones generamos puestos de trabajo, riqueza y bienestar a la sociedad». En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de contar con el apoyo institucional para poder afrontar unos próximos meses marcados por la incertidumbre que plantea el actual escenario internacional.

«Reclamamos unas reglas del juego bien definidas, que no nos las cambien sobre la marcha. Necesitamos lealtad desde la Administración, seguridad jurídica y certidumbre para la transformación que queremos». Asimismo, la presidenta de la CAEB relativizó el éxito que la facturación de este verano ha podido significar para el tejido empresarial en general y para el sector turístico en particular. «Hemos recuperado prácticamente todo el turismo que dejamos aparcado en 2019, pero la rentabilidad este verano no ha sido la misma».