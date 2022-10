El plus por insularidad preocupa a los sindicatos

Representantes de diversos sindicatos de Baleares han reclamado una reunión "urgente" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para abordar la compensación por insularidad de funcionarios del Estado que trabajan en las Islas. La carta dirigida a la presidenta, que ha sido publicada en Twitter por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), está firmada por UGT, CCOO, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Unión Federal de Policía (UFP) y Confederación Española de Policía (CEP). "En mayo firmamos un acuerdo del que no hemos vuelto a saber. Esperamos respuesta en breve, las acciones a seguir están organizadas, el tiempo y la paciencia se agotan", ha señalado SUP en Twitter.

Carta dirigida a la Presidenta del Govern Balear



Pedimos reunión urgente con @F_Armengol



En mayo firmamos un acuerdo del que no hemos vuelto a saber



Esperamos respuesta en breve, las acciones a seguir están organizadas, el tiempo y la paciencia se agotan#InsularidaDigna pic.twitter.com/HIJYZOwEnb — SUP Baleares (@SUPBaleares) October 21, 2022 En la carta dirigida a Armengol, los sindicatos recuerdan que el pasado 3 de mayo firmaron un acuerdo en relación con la solicitud al Gobierno central respecto a la cobertura y adecuación retributiva del personal de la Administración del Estado en las Islas. "Habiendo pasado más de cinco meses de la firma del acuerdo, le solicitamos que, en la mayor brevedad posible, nos convoque a una reunión con la finalidad de definir los próximos pasos a seguir", indican en la misiva.