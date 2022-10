Los conductores que no estén autorizados para circular por el carril para buses y Vehículos de Alta Ocupación (conocido como bus-VAO) entre la salida del aeropuerto y el Palacio de Congresos, que se habilitará el 2 de noviembre, podrán ser multados con hasta 200 euros. Si se pagan rápidamente serán 100 euros y en ningún caso se quitarán puntos, según ha explicado este viernes la jefa provincial de Tráfico en Illes Balears, Francisca Ramis.

«Si uno no tienen claro si puede o no usar el carril, es mejor que circule por los otros hasta aclararlo», ha recomendado Ramis y ha dicho que cualquier ciudadano puede hacer la consulta a través del jptib@dgt.es. Cabe tener en cuenta que la Dirección General de Tráfico dispone de cámaras con muy buena resolución capaces de ver si una persona va o no sola, aunque lleve los cristales traseros tintados.

El uso del tramo especial, que se señalizará con pintura en el asfalto, estará vetado a los conductores que vayan solos y a los que conduzcan vehículos que pesen más de 3.500 kilos, exceptuando los autobuses de línea. De esta manera, solo podrán usar el futuro carril vehículos con dos o más ocupantes o que dispongan de una señalización de discapacidad V-15; autobuses privados y públicos; taxis y vehículos compartidos; motos de dos y tres ruedas y transportes de emergencias y seguridad, como camiones de bomberos y ambulancias. Sobre los taxis, Ramis ha detallado que deben disponer, en cualquier caso, de la licencia de autotaxi en vigor y el permiso servicio público, así como el característico rotulado y la matrícula azul.

Cabe recordar que el carril bus-VAO se ubicará entre la salida del aeropuerto y el Palacio de Congresos, en dirección a Palma. Para ir a Son Sant Joan no habrá ninguna restricción. Como excepción, se podrá salir del carril para incorporarse a la vía de cintura hacia la rotonda de Can Blau. Asimismo, en los últimos 350 metros antes de llegar al Palacio de Congresos, solamente podrán circular autobuses. El tramo especial tendrá una extensión de 4,24 kilómetros y transcurrirá por el carril izquierdo más pegado a la mediana.

El objetivo de la medida es incentivar que la gente vaya en coche acompañada para reducir el número de vehículos que circulan por la autopista. El 66 % de los vehículos que pasan por este tramo son conductores que van solos. Si se redujera su número en un 20 %, el carril sería un éxito, según el conseller insular de Moblitat. Este tipo de carriles ya existen en Madrid, Granada, Sevilla y Málaga y se estudia aplicar en más ciudades españolas, según Francisca Ramis.