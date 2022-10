La borrasca Armand dejará precipitaciones en España durante los próximos días. Se trata de varios frentes situado frente a las costas de Portugal que «regarán generosamente el oeste y centro de la Península y el sur de los Pirineos. Sin embargo, estas lluvias no llegarán a Mallorca, según ha informado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili.

Sí provocarán temperaturas más elevadas de lo habitual en esta época del año, ya que las máximas oscilarán entre los 25º y los 30º; lo normal son 22º-23º. Esto se debe a que la borrasca traerá aire africano y dejará los cielos cubiertos, especialmente a partir de la tarde de este jueves, 20 de octubre. El viento soplará del este y sureste con alguna racha fuerte en la Serrra de Tramuntana.

¡Estrenamos el rosco de las borrascas!

La #BorrascaArmand, nombrada por el @ipma_pt portugués, provocará vientos muy fuertes y lluvias abundantes en zonas del país vecino.

En nuestro país, sus frentes regarán generosamente oeste y centro de la Península, y el sur de los Pirineos.

Las noches también están siendo bastante calurosas y la pasada ha vuelto a ser tropical en varios puntos de la Isla. En concreto, en Capdepera las mínimas no han bajado de los 22º; en el Puerto de Palma y la Serra d'Alfabia no lo han hecho de los 21º; mientras que el el Port de Pollença, Son Servera, Portocolom, Artà, el Puerto de Sóller y la Colònia de Sant Pere no han descendido de los 20º. La tendencia es que sigan así durante los próximos días, debido a la masa de aire africano y a que la temperatura del agua del mar sigue siendo muy elevada, en torno a los 25º.

Tmín (en ºC) en #Baleares#Mallorca con #NocheTropical

22 Capdepera

21 P.Palma

21 Alfàbia

20 P.Pollença

20 S.Servera

20 Portocolom

20 Artà

20 P.Sóller

20 C St Pere

19 Sa Pobla

19 Banyalbufar

19 Santanyí

19 Pollença

19 Aerop.Palma

18 Llucmajor, Cap B.

La predicción del tiempo en Mallorca para este viernes, 21 de octubre, anuncia cielos cubiertos tendiendo por la tarde a nuboso de nubes altas. Las temperaturas nocturnas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las diurnas bajarán un poco en el sur pero subirán en el norte. Viento del suroeste. El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha avanzado que esta será la tendencia que se espera de cara al fin de semana.