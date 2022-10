El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern, Josep Marí, ha asegurado este martes, durante el pleno del Parlament, que «no hay fracaso ni retroceso» en las políticas de vivienda del Ejecutivo, como apunta el PP, sino que «estas ya son hechos y realidades, no promesas». Así ha respondido Marí a una pregunta del diputado 'popular' José Luis Camps, quien ha reprochado al Govern que «las cifras no les favorecen porque demuestran el rotundo fracaso de sus políticas intervencionistas y su incapacidad de gestión para dar respuesta a una necesidad básica, como es la vivienda».

En este sentido, Camps ha lamentado que «las cifras de urgencia habitacional se han triplicado en los últimos siete años en Baleares, con 4.579 personas más en situación de pobreza por culpa de las políticas de este Govern que no están a la altura y han abocado a un abismo habitacional». El conseller de Movilidad y Vivienda ha criticado la actitud del diputado 'popular' y ha asegurado que «en estos momentos, el Govern ya no habla de promesas, si no de hechos y de realidades» porque las políticas de vivienda «han sido uno de los puntales de acción de este Govern esta legislatura».

Así, ha puesto en valor el que «se haya aumentado un 72% el parque público de vivienda, 1.200 viviendas más que se pondrán en el mercado en régimen de alquiler, adaptado a las rentas de la gente; se ha posibilitado que los módulos de VPO privada sean asequibles para que se pueda construir esta tipología de vivienda a precio tasado y lleguen a la gente; y, se ha sido capaz de desbloquear proyectos tan importantes para esta comunidad como Son Busquets y Can Escandell, que aportarán 1.400 viviendas más al mercado público de vivienda de Baleares».

Tras exponer estas cifras, el conseller ha reiterado que «no hay fracaso ni retroceso en políticas de vivienda de este Govern». Si bien, ha reconocido que «para impulsar todas estas políticas hace falta tiempo y dedicación, continuidad, en definitiva». Por este motivo, el Govern «seguirá haciendo políticas de vivienda» para que, ha concluido, quien le suceda en la Conselleria tras las elecciones de mayo de 2023, «que será un conseller progresista», se ha mostrado convencido, «se encuentre con más de 300 proyectos para hacer en el futuro, no como cuando entró el Partido Socialista que no había ni proyectos ni solares». El 'popular' José Luis Camps ha dicho, tras las explicaciones del conseller, «alegrarse de que las medidas propuestas desde inicio de esta legislatura por parte del PP se empiecen a aplicar, como el aval de un 20 por ciento por parte del Govern». «Copien las medidas del PP y creen seguridad jurídica», ha terminado reclamando.