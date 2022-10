El Pi ha presentado una moción en el Parlament balear para hacer frente a la saturación turística y la presión humana sobre las Islas Baleares y ha calificado de «insostenible crecer 300.000 habitantes cada quince años». El portavoz del partido, Josep Melià, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que es necesario «frenar esta tendencia».

«La sobrepoblación no se puede mirar sólo desde un prisma, tiene varias caras, varias aristas que deben abordarse: éste es uno de los grandes retos de nuestra sociedad y no podemos quedar de manos cruzadas, no es un capricho de El Pi, los datos lo avalan», ha declarado Melià. El Pi ha propuesto recientemente hacer un «frente común» entre todos los partidos políticos para elaborar una estrategia conjunta y consensuada al máximo.

El Parlament, ha defendido, debe establecer una «estrategia clara para hacer frente a la saturación y la sobrepoblación». «El crecimiento poblacional no se ha producido este verano, lleva muchos años en marcha y llega un momento que es insostenible», ha dicho. El Pi propone limitar el parque automovilístico, la flota de coches de alquiler, lograr el control de puertos y aeropuertos, limitar la compra de viviendas por parte de no residentes, y aumentar la superficie de suelo urbano o urbanizable para usos turísticos, residenciales o mixtos, entre otras medidas.