El tiempo en Mallorca para el lunes, 17 de octubre, será muy estable. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia intervalos nubosos, así como brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal. Las temperaturas nocturnas experimentarán un ligero ascenso y las diurnas se mantendrán con pocos cambios. En Palma se esperan mínimas de 18º y máximas de 29º, es decir, más altas de lo habitual en esta época del año. El viento soplará del este y sureste.

El martes, 18 de octubre, se prevé una situación muy parecida. En concreto, se espera predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas; se repetirán las brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del este y sureste en general flojo.

Noches tropicales

T mín (ºC) de hoy en #Baleares, en zonas de #Mallorca, noche tropical!!#Mallorca

22 Sóller, Puerto

22 Banyalbufar

21 Far de Capdepera

20 Palma, Portopí

20 Andratx, Sant Elm

20 C. Sant Pere

19 Portocolom

18 Santanyí

18 Llucmajor, Cap Blanc

17 Son Bonet, Aerop.

17 Son Servera pic.twitter.com/XGbaHtsa0R — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 16, 2022

Por tanto, la semana arrancará del mismo modo en la que acabará la actual. La Aemet ha informado este domingo que la pasada noche fue tropical en varios puntos de la Isla, concretamente en el Puerto de Sóller y Banyalbufar, donde el termómetro no bajó de los 22º; en el Far de Capdepera, donde la mínima fue de 21º; así como en Palma Portopí, Sant Elm y la Colònia de Sant Pere, todas ellas con valores nocturnos que no descendieron de los 20º. Los expertos aseguran que con cuando no se baja de los 20º existen dificultades para poder conciliar el sueño. Además, no es común que haya noches tropicales a mediados del mes de octubre.

Los días también están siendo bastante calurosos y este pasado sábado se llegó a los 30º en Pollença. En otros puntos de la Isla, como Muro, se rozaron. Como se ha informado anteriormente, las máximas serán bastante elevadas durante los próximos días. Esta situación meteorológica está dando lugar a que las playas vuelvan a estar bastante concurridas, e incluso, muchas personas se animan a darse un baño.