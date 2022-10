El Grupo de Apoyo a Nina Parrón y el Movimiento Feminista de Mallorca queremos hacer constar a la sociedad mallorquina que: El asesinato que sacudió a toda Mallorca en 2016, perpetrado por un hombre quemando viva a su pareja delante de su bebé, está catalogado por las leyes como machista.

El presidente de una asociación con un cariz muy determinado envió una carta brutalmente machista a este periódico, que no dudó en publicarla. En ella negaba que el crimen fuera machista, cuestionando así las leyes de violencia de género y de igualdad entre mujeres y hombres, y señalando que eran las feministas las que malmetían.

Nosotras, las que luchamos día a día por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista, urgimos a Nina Parrón, por su condición de responsable del organismo de Igualdad en Mallorca, a que denunciara al autor de esa carta. El autor de la infame carta la denunció por eso. Los jueces confirman ahora la condena.

Terrorismo son actos que perpetran unas determinadas personas, en cualquier momento y lugar, y apología de terrorismo es todo aquello que lo justifica o comprende. Por eso, denominamos terrorismo y apología de terrorismo machista los actos violentos contra las mujeres, con muchas más víctimas que cualquier otro terrorismo en este país. Este término lo ha usado hasta el que ahora es presidente de Gobierno.

Estamos hartas de sentencias condenatorias a mujeres que defienden a sus hijos e hijas de padres maltratadores, de sentencias demasiado comprensivas con asesinos, violadores y acosadores, de que sea la Justicia la que en los últimos años se ensañe con aquellas mujeres que están o han estado en cargos públicos defendiendo nuestros derechos. Sabemos que es un aviso a todas las mujeres para que permanezcamos calladas y obedientes.

No seguiremos con apelaciones. No es porque acatamos la sentencia, sino porque no creemos en esta justicia patriarcal, y sus representantes deberían estar preocupados por este hecho. Nina Parrón puso su voz en esta denuncia en representación de todas las feministas, por eso, somos nosotras ahora las que contestamos, las que pagaremos la multa de 2.000 euros más las costas judiciales, las que denunciamos a esta Justicia que una vez más, da la espalda a las mujeres.

Porque Nina nunca ha estado ni estará sola en esto. #TodasSomosNina.

Sabemos que gran parte de la sociedad mallorquina, mujeres y hombres, comparten nuestra indignación, y quieren contribuir a esta causa, pueden hacer sus aportaciones por Bizun a través del número de tlf de Dona Sana Feminista 640638084 señalando como concepto TodasSomosNina.

* Carmen Sánchez Contador - En representación de los grupos del Movimiento Feminista de Mallorca y del Grupo de Apoyo a Nina Parrón.