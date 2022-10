«Ya está bien, por Dios. Las instituciones y los políticos nos han estado engañando y no aguantamos más. Desde hoy rompemos la negociación para el desmantelamiento de Son Banya. No se va a tirar ni una casa más si esto no se arregla». Carlos Cortés ‘el Charly’, el patriarca de Son Banya, anunció a Ultima Hora que el proyecto para la eliminación de las chabolas del poblado y la reubicación de las 50 familias que viven en él «está roto porque el Ajuntament de Palma se ha reído de nosotros».

Desde hace un año y medio, aproximadamente, Cort pactó con la FAGIB (Federación de Entidades Gitanas de las Islas Baleares) el desmantelamiento del gueto gitano. Por un lado, las familias recibirían una vivienda y, por otra, una ayuda económica. «No han cumplido y nosotros, en cambio, sí hemos cumplido en todo. Nos sentimos engañados porque si el Consistorio sabía que no tenían viviendas suficientes para esas familias, ¿por qué pactó con nosotros?», apuntó el líder gitano. ‘El Charly’ explicó que, en la actualidad, hay unas 700 personas malviviendo en aquellos terrenos «con ratas y una suciedad que da miedo». En estos momentos, estas 50 familias «residen en unas 60 o 70 chabolas», que debían ser demolidas por las instituciones y que, en realidad, continúan en pie. «Lo de Son Banya es un desastre mayúsculo. No hay tuberías, hay luz y electricidad solo a veces y allí viven unos 200 niños», lamentó el patriarca. Racismo Sobre el motivo real por el que es tan complicado colocar a las familias gitanas de Son Banya, ‘el Chaly’ se mostró categórico: «Por supuesto que hay un tema de racismo, nadie quiere tener como vecinos a esas familias gitanas. Y no lo podemos entender porque aquí hay viviendas para inmigrantes extranjeros, pero no para gitanos españoles». Carlos Cortés aseguró que, mientras no se reúnan de nuevo con Cort, el Govern y el Consell de Mallorca para llegar a un acuerdo, «nadie va a tirar una casa en Son Banya». Y concluyó con una advertencia: «Si es necesario saldremos a la calle y nos manifestaremos, pero las grúas no entrarán».