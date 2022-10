La campaña contra el derribo del restaurante El Bungalow ha saltado a la península y personas conocidas como Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo o la actriz Anabel Alonso reclaman que este mítico establecimiento no sea derribado tras la orden de Costas.

La terremoto de Alcorcón ha publicado un video en instagram defendiendo este restaurante de Ciutat Jardí, bajo el lema «Salvem El Bungalow, la historia no es toca». En su publicación, La Terremoto advierte que «para los que no estáis al día, Costas ha decidido que los chiringuitos a pie de playa son fatales. Los hoteles no. El Bungalow de Ciutat Jardí lleva allí más de 100 años y yo amo El Bungalow. Mis amigas también». A esta publicación le siguen varios hasthags muy reveladores: #comosinohubieranadamejorquehacer, #amoloschiringuitos, #dejendetocarlasnarices, #graciasamigas, #elmediterráneotambiénesmío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Terrycharro (@laterremotodealcorcon)

El restaurante El Bungalow ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra su derribo tras la orden de Costas. Este establecimiento se estableció en una casa de la familia de Maleni Bonet, regentado por cuatro generaciones de la misma familia de Ciutat Jardí. En la plataforma Change.org ya han recopilado más de 7.100 firmas contra su derribo, a las que hay que sumar otras 2.000 firmas recogidas en el propio establecimiento.

Costas notificó este verano la orden de derribo y la familia tiene un plazo de seis meses para llevarlo a cabo. Los propietarios ya están organizando una manifestación contra esta decisión y han afirmado que, si es necesario, se encadenarán al inmueble que ha pertenecido a la familia desde principios del siglo XX.