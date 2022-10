El Consell apoya con 55.000 euros a tres entidades para la dinamización cultural de Mallorca

El Consell insular de Mallorca destinará 55.000 euros a subvenciones nominativas a la Associació Cultural Sans, Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de Baleares y la Fundació Robert Graves, para contribuir a la dinamización cultural de Mallorca. En una nota de prensa, el departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, ha detallado este jueves que la Associació Cultural Sans recibirá 30.000 euros, Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de Baleares obtendrá 15.000 euros y la Fundació Robert Graves ingresará 10.000 euros para llevar a cabo actividades culturales.

En este sentido, la consellera, Bel Busquets, ha explicado que las tres subvenciones ayudarán a la dinamización de la cultura en ámbitos como el teatro y la literatura. «Una vez más, el sector cultural de Mallorca ha podido ver que el Consell es una institución aliada para ayudarles a hacer llegar la cultura hasta cada rincón de la isla», ha destacado Busquets. En concreto, la aportación a la Associació Cultural Sans se destinará a promover talleres de teatro infantiles, una muestra de teatro escolar, un encuentro de colaboradores de la asociación y un concurso de monólogos y relatos breves, en el marco del 30º cumpleaños de la Escola de Arts Escèniques del Teatro Sans (Palma).

Por su parte, Sa Xerxa empleará la subvención para impulsar el proyecto 'Sa Xerxa, singulars desde fa 20 anys', que incluirá la producción y el estreno del vídeo 'Asteroides'; la instalación de una ludoteca; un espectáculo en la calle; un pasacalle; el pase del documental 'Com-partir'; el espectáculo 'Maragunta', de la compañía Guillem Albà; y un final de fiesta. Por último, en el caso de la Fundació Robert Graves, la ayuda tiene como objeto difundir la vida y obra del poeta Robert Graves entre la población de Mallorca. En este sentido, se utilizará en la publicación 'Robert Graves & Can Alluny'; la exposición 'Strangers at the party', a cargo de Eduard Moyà y Pere Lacomba; el recital 'Intercanvi de poemes' con Patrick McGuinness; y la publicación de entrevistas y un epistolario.