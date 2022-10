El 25 p% de lo que se recauda anualmente en Baleares a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destinará a políticas de vivienda. La medida, presentada por Més per Menorca en el Parlament, ha sido aprobada durante la sesión plenaria de este martes, en la que se han debatido y votado las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios derivadas del Debate de Política General. El diputado de la formación Josep Castells ha celebrado el «éxito» de esta idea, porque «el acceso a la vivienda es la principal preocupación para la ciudadanía».

«Es evidente que una de las causas de la falta de vivienda y del incremento de precios es la masificación turística, tanto por sus efectos directos, como por los indirectos, porque hace que haya una más demanda y, con una oferta limitada, los precios suban», ha sentenciado Castells. Por tal motivo, ha considerado «lógico» que una parte del impuesto que pagan los turistas se dedique a paliar este efecto «tan negativo» y que una cuarta parte de la recaudación se dedique a políticas de vivienda.

Con todo, el diputado ha lamentado que no se haya aprobado otra iniciativa propuesta por Més per Menorca, como era duplicar el ITS en temporada alta, «lo que habría sido otro elemento para reducir la masificación turística durante los meses de verano». Para que esta propuesta se haga efectiva, la formación presentará una enmienda a los presupuestos de 2023, para modificar la ley del ITS.