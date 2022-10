El GOB pide al Consell que retire su Ruta de los Faros

El grupo ecologista GOB ha pedido al Consell que retire la Ruta de los Faros que está impulsando al considerar que aumentará «un incremento de presión humana muy importante en el litoral», en una isla ya «superpoblada», e «intensificará la turistificación de los espacios naturales». El GOB ha presentado alegaciones al plan especial de ordenación que da forma a esta ruta senderista, impulsada por el Departamento de sostenibilidad y Medio Ambiente que encabeza Aurora Ribot. La ruta discurre principalmente por el litoral sobre 283 kilómetros entre Cala Rajada y el Port d'Andratx.

Los ecologistas consideran «una falacia» la pretensión recogida en el plan de que la ruta «no debe servir para incrementar el nombre de turistas, sino para hacer un cambio de modelo». Frente a esto, el GOB argumenta que crear cualquier nueva oferta contribuye a incrementar la presión sobre los recursos y considera que «parece que se persigue» aumentar los turistas en temporada baja, algo que por sí solo «no contribuirá a un cambio de modelo si no se mengua la presión veraniega». En este sentido, considera que este último objetivo está «fuera del alcance» del proyecto. Además entienden que la Ruta aumentará la presión humana sobre el litoral, «incrementando los impactos que ya sufre esta zona en una isla súperpoblada».

Los ecologistas critican que en el proyecto no se presenta ninguna aproximación al número de usuarios previstos ni a la capacidad de carga de los diferentes tramos y espacios por los que discurre la Ruta, «aunque es evidente que la creación y promoción de una oferta de ocio del mismo tipos sin duda generará un incremento muy importante del número de personas que harán uso de los espacios por los que discurre». En esta línea, el GOB incide en que la ruta «afectará de forma sustancial» a espacios naturales amparados por diferentes figuras de protección. Unos 73 km de la Ruta (el 26 por ciento del trazado) se sitúan en espacios de relevancia ambiental (LIC, ZEPA, parque natural), mientras otros 47 (17 por ciento del trazado) lo hacen dentro de ANEI o AANP. Igualmente, el GOB advierte que aunque la mayor parte de la Ruta discurriría por caminos públicos ya existentes, el trazado discurre también por terrenos privados, en algunos casos por caminos que no están actualmente abiertos al tráfico público y «en los que por tanto la intensidad de tráfico se multiplicaría considerablemente». Además creen que incentivará el tráfico de bicicletas todoterreno y caballos por caminos que hasta ahora tenían básicamente un uso peatonal.

Asimismo aprecian «muchas carencias a nivel técnico, tanto a nivel de concreción de las actuaciones como de análisis de repercusiones ambientales». Por ejemplo, el GOB ha resaltado que se prevén diferentes tipos de infraestructuras, como refugios, aparcamientos y miradores, «aunque no se concretan a nivel cartográfico ni se detallan en absoluto». Del mismo modo, se habla de tramos de nueva construcción, «pero no se indican en la cartografía ni se realiza una evaluación detallada de sus consecuencias ambientales como correspondería». Por último, el GOB duda de la capacidad del Consell para gestionar la Ruta una vez implantada. La previsión de partida por mantenimiento anual en el plan es de 37.664 euros, «una cantidad que parece bastante escasa para mantener los más de 283 km de trazado». Además consideran aún «más grave» que no se prevea ninguna partida económica para la vigilancia, «de la que depende que se pueda garantizar la efectividad de las medidas preventivas y correctoras para evitar impactos importantes», como el ruido que pueda afectar a la fauna, basuras, el uso incontrolado de fuego, el abandono del trazado de la Ruta accediendo a áreas ambientalmente sensibles, o la circulación en bicicleta o caballo por tramos en los que sólo estaría permitido el tráfico a pie. Por todo ello, el GOB ha presentado un pliego de alegaciones solicitando la retirada del plan.