Dos hoteles de Mallorca, Es Princep y Es Llorenç Parc de la Mar, han sido nominados a los premios excelencia Conde Nast Johansens 2023 que reconocen la labor de los mejores hoteles para impulsar el mercado de los viajes de lujo. Con más de 38 años de experiencia en la inspección y recomendación de establecimientos internacionales, la guía ha tenido en cuenta variables como el lujo, la exclusividad, sus servicios e instalaciones. Condé Nast Johansens ha anunciado las nominaciones de los Premios a la Excelencia de Condé Nast Johansens 2023, y la celebración de 40 aniversario de la marca. Un total de nueve hoteles españoles se encuentran entre los nominados.

Este año la ceremonia y cena de gala en la que se darán a conocer los ganadores tendrá lugar en el hotel Kimpton Fitzroy de Londres. España cuenta con un total de nueve hoteles nominados a los Premios a la Excelencia de Europa y zona del Mediterráneo en las siguientes categorías: mejor hotel nuevo o recientemente renovado, mejor servicio, mejor experiencia en restauración, mejor hotel urbano, mejor hotel con spa, mejor destino con spa y mejor hotel de campo. La mayor parte de los hoteles nominados se encuentran en las principales islas españolas.

Así, encontramos 3 nominaciones en Tenerife, 2 en Mallorca, además de 1 en Asturias, Cádiz, Castilla y León y Madrid. Los hoteles españoles nominados son SO/Sotogrande Resort en Cádiz, Es Princep en Mallorca, Royal Hideaway Corales Resort en Tenerife, Es Llorenç Parc de la Mar en Mallorca, Palacio de Atocha by Coolrooms Hotels en Madrid, Hotel Botánico The Oriental Spa Garden en Tenerife, Castilla Termal Monasterio de Valbuena en Castilla y León, Bahía del Duque en Tenerife y Palacio de Luces by Coolrooms Manor Hotels en Asturias.