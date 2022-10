Las encuestas –y eso lo comentaba no hace mucho en Palma el polémico José Félix Tezanos, presidente del CIS– sirven hacer aproximaciones de lo que ocurre en la realidad y tienen el valor de la fecha en la que se hacen. La que este domingo se publica en estas páginas refleja el momento inmediatamente anterior a la ‘semana de anuncios’ de la presidenta Armengol. Una semana de anuncios, que abrió Pedro Sánchez, que es difícil saber si habrá tenido un efecto entre el electorado balear. Posiblemente no, pero habría que esperar a un próximo sondeo. Lo que dibuja el sondeo electoral de IBES es una mayoría posible de hasta 28 escaños que permitiría sumar a la izquierda y otra en la que la derecha y la extrema derecha conseguirían 27 en el mejor escenario.

PREGUNTA. El sondeo, que no da representación a Ciudadanos, deja en manos del PI y sus hasta 3 posibles escaños definir cuál sería la nueva mayoría. ¿Cuál sería la segunda opción de voto de alguien decidido a votar al PI como primera? Posiblemente una pregunta así aclararía muchas cosas. Con la foto del momento que muestra el IBEX todo estaría en sus manos.

SEMEJANZAS. Sin el PI, PP y Vox bordarían la mayoría absoluta (30 escaños) pero, con el PI, también el otro bloque la bordearía. El PP necesita conseguir una mayoría próxima a la absoluta, o una mayoría suficiente para gobernar sin las ataduras de Vox. Le vendría muy bien al PP no depender de la extrema derecha. Y al PI (¿o ya no va por ese camino?) le vendría bien aquella estrategia perversa de UM: ser un partido que no lograra nunca demasiados escaños pero que inclinara la balanza. Otro dato: en todas las elecciones autonómicas celebradas desde las que adelantó Ayuso en Madrid ha ganado quien gobierna.