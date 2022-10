Més pide añadir a la financiación la mitad del IVA recaudado en Baleares

El debate de política general que abrió el martes la presidenta Armengol y que continuó al día siguiente con las réplicas de los grupos se cerrará formalmente el martes próximo. Ese día de debatirán y votarán las propuestas de resolución (114) presentadas por los partidos. Algunas están pactadas entre los grupos de la mayoría gobernante y otras no. Més per Mallorca, por ejemplo, presenta algunas referidas al Régimen Fiscal Especial, como incluir un IVA diferenciado. Este grupo también propondrá que el Parlament reclame al Gobierno del Estado que se «destine el 50 % de IVA recaudado en Balears a su financiación autonómica».

También demanda medidas a favor de la lengua catalana e incide en la necesidad de garantizar su conocimiento a la población venida de fuera de las Islas. Podemos, entre otras peticiones, insta al Govern a estudiar la capacidad máxima de carga humana en las Islas para «racionalizar y optimizar los recursos naturales». El partido morado incide en cuestiones que dependen de las áreas que gestiona pero también pide al Ejecutivo del que forma parte una campaña «a través de los distintos canales de comunicación» de todas las ayudas del «nuevo escudo social».

Turismo y masificación

Ni Més per Mallorca ni Podemos –aunque sus portavoces aseguraron ayer que siguen defendiéndolo– aluden en sus propuestas de resolución a la necesidad de aumentar la cuota del impuesto de turismo sostenible (la ecotasa) en los meses de verano. La consellera de Hisenda, Rosario Sánchez, dijo el jueves que no consideraba ese incremento para 2023. Pero en el pleno del próximo martes sí se abordará este asunto pues Josep Castells (Més per Menorca) sí lo incluye entre las propuestas de resolución de su grupo. Según su propuesta de acuerdo, con ese incremento se reduciría la «masificación turística» durante esos meses.

Las propuesta del PP vienen a ser una enmienda a la totalidad a la gestión del Govern como anticipó su portavoz en el debate del miércoles. Plantea rebajas en impuestos, eliminar el de sucesiones, también para las herencias en vida y todos los de transmisiones patrimoniales en la compra de la primera vivienda para jóvenes. Las propuestas de Cs son similares. El PSIB avala la acción del Govern, el PI incide en el traspaso de competencias y Vox reclama reducir el números de escaños del Parlament y más «control» de la inmigración.