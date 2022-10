UOB pide al Govern un plan de conciliación para maestros

La Unión Obrera Balear (UOB) ha pedido este viernes al Govern un «verdadero» plan de conciliación para los maestros de la comunidad al entender que esto representa «una necesidad, y no un lujo». En una nota de prensa, el sindicato ha defendido que se busquen medidas de Conciliación familiar y laboral más allá de la escuela y que no se convierta a los centros en «un aparcamiento de niños». «Lo hicimos especialmente durante la pandemia cuando recordamos a la administración y otras entidades que, a la hora de adoptar medidas adaptativas y de prevención, esta no era competencia solo de la escuela sino de la administración», han destacado. Por otro lado, la UOB ha criticado que los políticos «se llenan la boca» sobre conciliación y les pide que «no se quede en una declaración de intenciones».

«Es una necesidad, especialmente, si queremos llegar a una igualdad real entre hombres y mujeres y acabar con la brecha de género. En la UOB lo tenemos claro, pero no queremos que solo sea una declaración de intenciones y quede en papel mojado», ha explicado. En este sentido, la UOB ha asegurado que, aunque los maestros lo tienen más fácil para compaginar el trabajo con la vida familiar, siguen teniendo problemas de conciliación. «Aunque a veces alguien se olvide los maestros tenemos familia, somos madres y padres, tenemos personas a nuestro cargo y, a veces, estamos enfermos», han declarado. Por otro lado, el sindicato ha enfatizado que afrontan «muchas trabas» a la hora de acogerse a la normativa establecida en materia de conciliación, para encontrar otras formas de organizar el tiempo de trabajo y descanso. «Es cierto que se ha avanzado mucho en materia de conciliación estos últimos años, pero también es cierto que nos queda mucho camino para recorrer. Se tiene que reconocer el papel que han tenido los sindicatos en esta lucha», ha defendido. Entre los logros que cita el sindicato, se encuentra pasar de tres a seis y después a 12 años la edad máxima de los menores para pedir comisiones; la posibilidad de solicitar la comisión de servicios los dos miembros de la pareja para poder colaborar a partes iguales en la crianza de los niños o la gestión del hogar; y la ampliación de las situaciones para acortar la fase de prácticas y que se pueda hacer en tres meses. «Queda mucho por hacer y seguiremos reivindicando otras medidas que favorezcan una verdadera conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los docentes y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras», ha remarcado. Por ello, la UOB exige mejoras en las comisiones de servicios, la situación del personal interino, las condiciones de los permisos, la distribución horario, y que se reduzca la jornada voluntaria. «Consideramos que en la concesión de algunos permisos se tiene que ir un paso más allá y tienen que ser remunerados, en caso contrario, no se puede hablar de conciliación en sentido estricto», ha finalizado.