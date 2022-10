El torrente de Puig d'en Moltó se desborda en Montuïri

Las lluvias torrenciales no frenan en su paso por Mallorca. La tormenta DANA está haciendo estragos en diferentes puntos de la geografía de Baleares. Tras haber dejado tensión y miedo en Manacor y Sant Llorenç, a su paso por Montuïri ha dejado en una hora 91 litros por metro cuadrado y se ha desbordado el torrente de Puig d'en Moltó, que pasa por el municipio, dejando imágenes para un recuerdo poco grato.

Los operarios de la zona han cortado la carretera de acceso a MontuÏri desde Porreres con la ayuda de Cruz Roja. Según testigos, el agua cortaba la carretera en distintos puntos de la vía, empezando por la rotonda de salida y entrada con destino a Palma, en la zona d'Es Revolt. Se trata de los tramos de la Ma-15 en el kilómetro 28 y la Ma-3210 en el kilómetro 1,5. Con el corte de este tramo de la vía, no se puede acceder a la población ni entrar. La lluvia empezó fuerte sobre las 14:00 horas y ya se contabilizan casi 100 litros por metro cuadrado. Las autoridades de la localidad han avisado a la gente de que no salgan de sus casas y no cojan los vehículos para salir de Montuïri.

Desde la Policía Local de la localidad aseguran que no hay heridos y que la geografía del municipio hace que el agua corra hacia zonas más bajas del pueblo, en el que muchos vecinos han tenido que sacar agua de sus viviendas. El punto más crítico es una finca de 17 pisos, donde se han calculado 2,5 metros de agua dentro del parking del bloque de casas, donde todos los vecinos han quedado si luz. Las autoridades están trabajando con los bomberos para intentar remediar el flujo de agua que circula con dirección descendente para poder devolver la luz a esta finca.

Por el momento, se está pidiendo prudencia a los habitantes y la gente que quiera acceder a Montuïri, a expensas de la evolución del tiempo en las próximas horas. Se prevé que el agua para sobre las 19:30 horas. Con está notificación, son más de 60 incidencias notificadas durante este viernes.