El calendario de días festivos para el próximo año no contará con la segunda fiesta de Navidad a la que estábamos acostumbrados en Baleares, el día 26 de diciembre. El Govern solo puede fijar dos días festivos ese año, ya que las fiestas estatales que son obligatorias caen en laborables y no hay posibilidad de sustituirlas. En este sentido, las administraciones locales serán las que decidan si el municipio celebra o no ese día. Este es el caso de Palma que seguirá contando con el 26 de diciembre como festivo. Sin embargo, al contrario que en 2022, los estudiantes y trabajadores de las Islas podrán disfrutar de un puente de tres días el próximo 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, al caer en lunes.

El Consell de Govern aprobó en abril el calendario de festivos para 2023 en el ámbito de las Islas a propuesta de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, con la conformidad previa de la Mesa Social Tripartita de Baleares, constituida por el Govern, patronales y sindicatos. El número de festivos, de ámbito autonómico y estatal, siguen siendo 12 al igual que este año. Los más pequeños tendrán un largo fin de semana para poder jugar con sus regalos de reyes, ya que el 6 de enero es viernes. El año que viene la Semana Santa se celebrará el 6 de abril, Jueves Santo; el 7 de abril, Viernes Santo; y el 10 de abril, Lunes de Pascua. Otros dos puentes que cabe destacar son el del 25 de diciembre, Día de Navidad, que será un lunes y el 8 de diciembre, por la Inmaculada de Concepción, que caerá en viernes. Los festivos que no cambian y siguen manteniendo siempre el mismo día en todas las comunidades son el martes 15 de agosto, por la Asunción de la Virgen; el jueves 12 de octubre, por la Fiesta Nacional; el miércoles 1 de noviembre, por el Día de todos los santos, y el miércoles 6 de diciembre, por el Día de la Constitución. En cuanto al ámbito comercial todavía no se han detallado los días festivos que abrirán las tiendas y grandes superficies en Baleares.