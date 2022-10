La ludopatía es una enfermedad que afecta a muchas personas, sin distinción de clase social. La psicóloga clínica de Juguesca, Julia Monge, prefiere llamarlo trastorno de adicción sin sustancia, ya que considera que con el término ludopatía se realiza cierta estigmatización social. Este trastorno consiste en la incapacidad progresiva que tiene una persona para resistirse al impulso de jugar y le causa problemas importantes en su vida. Este fenómeno se incrementó durante la pandemia de la COVID-19 debido a que la sociedad tenía más acceso a internet y, por tanto, más oportunidades de realizar apuestas online. «Tras la crisis sanitaria, el uso de los juego de azar y apuestas ha seguido aumentando, tanto a nivel presencial como online; especialmente entre los jóvenes, lo que consideramos preocupante», matiza la citada psicóloga.

Ante esta situación, cabe preguntarse ¿cuáles son los síntomas que permiten identificar la adicción al juego? Monge explica que en Juguesca han establecido un decálogo, basado en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que ayuda a saber una persona está afectada por dicha enfermedad. Si se identifican al menos dos de estos síntomas puede haber problemas relacionados con el juego. Son los siguientes:

1. Frecuente y creciente preocupación por el juego o para obtener dinero para jugar.

2. Necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado, es decir, tolerancia.

3. Fracaso repetido por intentar controlar o detener esta conducta: pérdida de control.

4. Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir el juego o no se puede jugar, conocido como síndrome de abstinencia.

5. El juego se utiliza para escapar de los problemas o aliviar el malestar interior; es un mecanismo de evasión.

6. Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar con la intención de recuperarlo. Con frecuencia se juega más cantidad de dinero o durante más tiempo del que se había previsto, lo que genera dependencia.

7. Mentir sistemáticamente a las personas del entorno más cercano para ocultar la conducta del juego y los problemas derivados de ella.

8. Continuar jugando a pesar de la incapacidad para pagar las deudas crecientes, u otros problemas significativos, sociales, profesionales o legales, que la persona sabe que se incrementan con el juego (incapacidad de abstención). Se cometen actos ilegales (falsificación, fraude, robo o abuso de confianza) para financiar el juego.

9. Arriesgar o perder relaciones interpersonales significativas, trabajo y oportunidades educativas o profesionales debido al juego, es decir, abandono de obligaciones.

10. Confiar en que los demás van a seguir proporcionando dinero que alivie la desesperada situación financiera causada por el juego: abandono de responsabilidad.

Test para saber si se sufre ludopatía

En este sentido, destaca que «cuando se tienen indicios, dudas o sospechas de la existencia de un descontrol con el juego, se puede utilizar la Escala Breve de Detección de la Ludopatía. En concreto, se trata de formularse las siguientes preguntas: ¿Crees que tienes o has tenido alguna vez problemas con el juego? ¿Te has sentido alguna vez culpable por jugar o por lo que te ocurre cuando juegas?. ¿Has intentado alguna vez dejar de jugar y no has sido capaz de ello? ¿Has cogido alguna vez dinero de casa para jugar o pagar las deudas?

La citada psicóloga explica que las personas que hayan respondido afirmativamente a dos o más de las preguntas «tienen problemas importantes con el juego». Por tanto, es fundamental que se pongan en contacto, lo antes posible, con profesionales que puedan realizar una valoración y comprobar si existe o no un problema de adicción.