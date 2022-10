El puerto de Palma registrará en octubre un nuevo récord de escalas de cruceros

El buque de cruceros más grande del mundo, Wonder of the Seas, dará por acabada su programación de escalas en el puerto de Palma el próximo lunes 31 de octubre, finalizando de este modo su primera temporada en el Mediterráneo. El tres de junio fue su primera visita a Palma y el megacrucero ha coincidido desde entonces cada lunes con otros buques menores, reactivando un sector que ha padecido los efectos de la pandemia a nivel de pasajeros, tripulación y protocolos COVID. Las escalas en el puerto de Palma desde el 3 junio al 31 de octubre ascenderá a 23 y el número de cruceristas que ha transportado a la Isla alcanzará los 92.000.