La oposición dará plantón a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y no asistirán a la reunión a la que los ha convocado este lunes, 3 de octubre, a los grupos parlamentarios. Cabe precisar que Més per Menorca no ha querido desvelar si acudirá o no. Además, Ciudadanos y Vox han asegurado que no han recibido ninguna convocatoria. Según ha podido saber Ultima Hora, el pasado viernes por la tarde todos los partidos recibieron un correo electrónico, en el que se les citaba para un encuentro en el Consolat de Mar con el objetivo de abordar la situación económica actual. Se precisaba que sólo podría asistir el máximo responsable de cada entidad o institución, por cuestiones de aforo y espacio.

El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ha justificado el rechazo de su partido a reunirse con la jefa del Ejecutivo autonómico porque entiende que se trata de «hacerse una foto», para dejar en un segundo lugar al debate de política general, previsto para el martes, 4 de octubre. «Por segundo año, a pocos días del debate de política general, Armengol tira de propaganda y trata de relegar el debate a un segundo plano y ningunear, como lleva haciendo cuatro años, al Parlament. El Partido Popular quiere debatir propuestas a los problemas que preocupan en la calle, no perder el tiempo en hacernos una foto, por lo que declinamos la invitación». Costa ha asegurado que «llevamos un año tendiendo la mano y haciendo propuestas a Armengol para llegar a grandes acuerdos, como con los fondos europeos Next Generation, la ley de Educación, la ley Turística o el Régimen Fiscal y siempre hemos recibido el ‘no’ por respuesta, incluso a medidas que ha aprobado o aplaudido a posteriori». «Hemos asistido ya a foros similares y no sólo hemos comprobado que no es posible hacer aportaciones, sino que Armengol incluso nos ha reprochado haber intervenido», ha recriminado. «Por lo tanto, no vamos a participar más de grandes puestas en escena de propaganda de Armengol y le pedimos que deje de utilizar de una vez como attrezzo a los agentes sociales y a los representantes de la sociedad civil de Baleares. Si tiene anuncios que hacer, que los haga en el Parlament». A su modo de ver, «Armengol lo que tiene que hacer no es hacerse más fotos, sino escuchar. Que escuche a CAEB y a PIMEM cuando le dicen que los fondos europeos no están llegando a las empresas. Que escuche a CAEB cuando le dice que hay que bajar impuestos y que escuche a PIMEM cuando le pide que desbloquee de una vez el Régimen Fiscal. Todo ello peticiones que ya le pidió por carta el pasado mes de julio nuestra presidenta, Marga Prohens». También la ha instado a «que escuche a los sindicatos de Educación cuando le dicen que detenga la puesta en marcha precipitada de la LOMLOE, que escuche a los sindicatos sanitarios cuando le dicen que están saturados porque falta planificación en la sanidad pública de las islas o que escuche al tercer sector cuando avisan de que este otoño e invierno las colas del hambre serán más largas en Baleares». Costa ha recordado que el PP ha presentado un nuevo paquete de medidas urgentes en el que se recoge una reforma fiscal para compensar la inflación, especialmente a las rentas medias y bajas, donde destaca la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 30.000 euros y la puesta en marcha nuevas deducciones», entre otras. Cs cree califica de «vergüenza» la convocatoria Noticias relacionadas Las patronales se quejan en Bruselas del atasco de las ayudas europeas Las colas del hambre serán más largas este otoño en Mallorca La coordinadora autonómica de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha argumentado que no participarán mañana en la reunión porque «ese tipo de encuentros deben desarrollarse en el marco del Pacto de Reactivación». «Es una vergüenza que pretenda celebrar ahora una reunión, justo en la víspera del debate de política general, cuando lleva desde marzo sin convocar el pacto de reactivación, que es el foro previsto para llegar a acuerdos y tomar medidas para reactivar la economía de las Islas». Por ello, ha justificado que «no vamos a entrar al trapo en un intento propagandístico de la presidenta Armengol, que pretende hacer creer que apuesta por el diálogo con la oposición cuando en realidad nos ignora en todo aquello que ella considera que no le da rédito político». Por último, ha precisado que «el grupo de Cs se ha enterado de esta reunión por los medios de comunicación y los demás partidos», y ha criticado que «Cs no haya recibido ninguna invitación y tampoco sabemos quién está convocado a dicha reunión». «Estamos ante una Armengol cada vez más nerviosa, lo que le está llevando a cometer demasiados errores como vetar preguntas de la oposición, gobernar a golpe de decretazos, improvisación y rectificaciones, así como gestionar lo que es de todos sin contar con nadie», ha concluido. Vox denuncia un «blanqueamiento de la nefasta gestión» El portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha asegurado que aunque no han recibido la invitación no hubieran acudido y ha denunciado «una demostración más de la falta de talante democrático del gobierno de la señora Armengol». En su opinión, la citada reunión es una «operación de blanqueamiento de la nefasta gestión, de la ruina, de la división que representa la señora Armengol». También ha asegurado que es una «tomadura de pelo hacerla a 24 horas del debate de política general». El PI cree que es un «acto publicitario» El PI ha considerado inoportuna la reunión por ser un día antes del debate de política general y ha destacado que la presidenta debe hacer sus propuestas y anuncios en el Parlament. «Ahora no es el momento de hacer este tipo de reuniones», ha enfatizado el presidente de El Pi, Tolo Gili. En este punto, ha precisado que «no estamos en contra de sentarnos y escuchar lo que nos tiene que decir Armengol, pero no un día antes del debate de política general». Además, ha recordado que «ya existe el pacto de reactivación, donde están todos los agentes sociales y partidos políticos sentados». A su entender, «eso responde más a un acto de propaganda que a una reunión para valorar la situación política actual». El PI ha reclamado una rebaja del IRPF, un nuevo modelo de financiación, una simplificación administrativa y una gestión eficiente de los fondos europeos, entre otros asuntos. «Con estas medidas se podría mejorar la situación económica actual de las Islas», ha concluido.