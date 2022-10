El Pi ha rechazado acudir el lunes a una reunión a la que la presidenta del Govern ha convocado a todos los grupos parlamentarios porque considera ese encuentro en la víspera del inicio del debate de política general un «acto publicitario».

«La presidenta tiene que hacer sus propuestas o anuncios en el Parlament de las Islas Baleares y no en una reunión con el resto de fuerzas políticas», ha señalado El Pi en un comunicado en el que señala que habrá tiempo de reuniones para valorar la situación económica del archipiélago después del debate. "No estamos en contra de sentarnos y escuchar lo que nos tiene que decir Armengol, pero no un día antes del debate de política general, ha enfatizado el presidente de El Pi, Tolo Gili.

A juicio del líder de Proposta per les Illes (El Pi), el planteamiento de la presidenta es «un acto de propaganda», puesto que ya existen foros para tratar sobre la situación económica como el Pacto de Reactivación.