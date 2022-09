La presidenta del Partido Popular de les IIles Balears ha asegurado este viernes en rueda de prensa que Francina Armengol puede bajar impuestos y tiene margen suficiente para hacerlo porque su Govern «se está forrando a cuenta de la inflación que estamos pagando las familias, algunas con mucha dificultad». Marga Prohens ha reunido este viernes a de su equipo económico con el equipo económico del PP: «Un equipo que hace meses que trabaja en las diferentes propuestas que hemos ido presentado, tanto en el Parlament como en diferentes foros, un equipo transversal formado por personas de mucha experiencia, personas de reconocido prestigio en diferentes áreas de gestión, tanto del ámbito público como privado».

«Somos un partido serio y cada propuesta que hemos presentado públicamente durante estos meses, cuenta con un estudio económico detrás que analiza su viabilidad en el marco de la administración pública de Balears», ha señalado Prohens. Durante la reunión se ha abordado cuál será la línea estratégica del PP en materia económica en los próximos meses. «Vemos con mucha preocupación la inflación que está castigando mes a mes a los ciudadanos de Baleares, esta crisis energética que ya es un hecho en toda Europa. Como alternativa de gobierno que somos, el PP da respuesta a este contexto de incertidumbres y dificultades para las familias. Y entre todas estas incertidumbres una certeza: Con Armengol hay más gasto público, hay más impuestos y las familias de Balears son más pobres».

«Las familias son más pobres mientras el gasto público se basa en no mejorar la calidad de vida de las familias, sino en redes clientelares para que deban favores a Francina Armengol, usando los recursos de todos en este contexto de crisis para hacer campaña electoral y para asegurarse llegar a las elecciones», ha advertido. Como ya anunció a principio del curso político, el PP ha presentado un paquete de medidas que se han reforzado y registrado en el Parlament. La reunión también ha servido para valorar la propuesta fiscal, «por decirlo de alguna manera, de Pedro Sánchez y que ha aplaudido Armengol. Se trata, como pasa con todo lo que viene de Sánchez y Armengol, de una operación cosmética. Se trata de una operación de maquillaje. De una operación que, mientras llevan semanas obsesionados con los impuestos a los ricos, resulta que nos presentan una reforma fiscal que deja abandonadas a las familias, a las rentas medias y a los autónomos», ha afirmado la presidenta del PP.

Prohens ha recordado que «la reforma fiscal de Pedro Sánchez toca los impuestos a las rentas inferiores a 21.000, pero que ignora las rentas entre 21.000 y 40.000 euros, cosa que si hacía la propuesta de Alberto Núñez-Feijóo que tenía el tope en los 40.000 euros. Una propuesta que deja fuera a todos esos trabajadores que tengan un sueldo de, pongamos por caso, 1.400 euros. ¿Saben cuántos trabajadores en Balears cobran 1.400 euros? Por ejemplo, los trabajadores del sector de la hostelería, con actual convenio, cobran más de 1.400 euros, por tanto, quedan fuera de la reforma fiscal de Sánchez».

Ante este escenario, «el PP vuelve a extender la mano a Francina Armengol con una reforma fiscal estudiada y acompañada de una memoria económica y que afectaría, esta sí, al 80% de los ciudadanos de Balears. Una reforma fiscal, la del Partido Popular, que tiene como punto básico la bajada del IRPF a rentas inferiores a 30.000 euros. Una reforma para las familias, las rentas medias y para quienes peor lo pasan, las rentas bajas», han recordado Prohens.

«Una bajada de IRPF a la que se niega Armengol y que debe compensar forzosamente la pérdida de poder adquisitivo que ha padecido la gente durante estos ochos años con el PSOE. Una reforma fiscal que pone también sobre la mesa nuevas deducciones. Ahora sorprende que Francina Armengol hable ahora de nuevas deducciones cuando en el Parlament ha votado reiteradamente en contra de las deducciones presentadas por el PP: por nacimiento, por cuidado de personas mayores, a propietarios que pongan sus pisos en el mercado de alquiler, a la conciliación, a las familias con personas con discapacidad; o suprimiendo el impuesto a la compra de primera vivienda para menores de 30 años y rebajándolo a la mitad a los menores de 35, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad».

Marga Prohens ha reiterado que «bajar impuestos es necesario para ayudar a las familias frente a la inflación. Bajar impuestos obliga a la administración pública a gastar y gestionar los recursos de todos con más eficacia y eficiencia. Lo otro, el gasto público para contentar a redes clientelares, es la solución fácil de Francina Armengol. Somos de las pocas comunidades que no ha bajado impuestos todavía: lo ha hecho el PP en Andalucía, Galicia, Madrid, Castilla y León y Murcia. Euskadi también y esta semana hemos sabido que comunidades gobernadas por socialistas como Valencia o Aragón han anunciado bajadas de impuestos y Cantabria y Extremadura también lo valoran».

«Hoy conocemos a través de un medio nacional porqué Armengol todavía no ha bajado impuestos. Hoy sabemos que Pedro Sánchez pidió a diferentes presidentes de comunidades gobernadas por el partido socialista que no los bajaran. Que esperaran a que él presentase su reforma, porque ello significaba copiar el discurso del Partido Popular y significaba romper con la estrategia de Moncloa. Unos no han hecho caso y entre Sánchez y sus ciudadanos, han elegido a sus ciudadanos. Francina Armengol, una vez más, se ha vuelto a arrodillar y ha vuelto a plegar a la voluntad de Pedro Sánchez dejando abandonados a los ciudadanos de Balears. Desde su sectarismo, Armengol se niega a copiar las propuestas del PP y prefiere estar a las órdenes de Sánchez».

«Claro que es el momento de bajar impuesto y Francina Armengol puede bajar impuestos y tiene margen suficiente para hacerlo porque se están forrando. Porque 660 millones de euros más es la cantidad que recaudará el Govern en el próximo ejercicio. No hay excusa para bajar los impuestos a las familias, a las rentas medianas y a las rentas bajas. Si Armengol quiere ir al debate de ‘ricos y pobres’, que predique con el ejemplo: los ricos en esta comunidad son el Govern de les Illes Balears, los ricos en esta comunidad es Francina Armengol. Seiscientos sesenta millones más, se están forrando a cuenta de la inflación que estamos pagando las familias, algunas con mucha dificultad», ha avisad Marga Prohens.

La presidenta del Partido Popular ha vuelto a incidir que «Armengol ha votado en contra de todas las propuestas del PP y hasta ahora ha permanecido impasible mientras, con ella, somos una comunidad más pobre. Eso es lo que hay que pedirle a Francina Armengol: ¿Vivimos mejor o peor ahora que hace ocho años? Vivimos peor, porque, según sus datos, somos más pobres. El 22,7% de la población balear está en riesgo de pobreza. Y no lo está por la pandemia. Está en riesgo de pobreza por la inflación y por un Govern y una presidenta rica que se niega a bajar impuestos. Con Armengol ha bajado el PIB, somos más pobres que hace ocho años, antes de que empezara a gobernar».