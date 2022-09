Luis Riu presenta a su mano derecha durante más de 20 años, José Manuel Celdrán

El CEO de Riu, Luis Riu, ha vuelo a utilizar su blog para da una pincelada más de su personalidad. En esta ocasión presenta a José Manuel Celdrán, su mano derecha desde el año 2000. Luis Riu afirma que «todos los que trabajan conmigo, colaboradores o proveedores, además de mis amigos y familia, le conocen. Él es el que sabe, consigue, contacta, explica y arregla. ¡Hasta mi madre le llama cuando tiene dudas! Es mi mano derecha y el que hace que mis ideas y proyectos se conviertan en realidad trasladando la información a las personas adecuadas, con rapidez y serenidad».

Añade que es «la persona que ha hecho malabares para que, en un mundo digital e inmediato, sea posible que mi estilo de trabajo más analógico siga siendo un éxito. José Manuel Celdrán, mi asistente personal, es todo discreción y eficacia. Una persona completamente indispensable para mí». Apunta que cuando reflexionaba sobre quién podría ser protagonista de un artículo de su blog, «de repente me iluminé y pensé que José Manuel tenía que ser necesariamente el siguiente. Sin él, esta máquina no estaría bien engrasada. Así que, a partir de hoy, todos van a conocerle un poco más».

Para perfilar la personalidad de su mano derecha, Luis Riu explica: «Para empezar, vamos a hablar de sus nombres y motes. Dependiendo de quién le llame puede ser José Manuel, Celdrán o Funsi. Este último fue el mote que le pusieron en Punta Cana al poco de llegar». El propio Celdrán añade al respecto que «con gafas, peinadito, perilla y un libro bajo el brazo, así llegué yo a trabajar al departamento de Administración del complejo en 1995. Así que dos compañeras con mucha guasa, Estela Sanz y Sonia Humanes, me empezaron a llamar «funcionario». Primero entre ellas, pero al poco, con el buen ambiente y la broma que siempre reinaba, ya me lo dijeron y todos empezaron a usar el mote. De ahí a Funsi, solo pasó un poco de tiempo».

La gente en RIU sabe que estuvo en Punta Cana unos años, en concreto fueron cinco, y según él mismo ha explicado, los mejores de su carrera. »Lo que la gente no sabe es que José Manuel y yo no coincidimos allí. Celdrán llegó para sustituir al responsable de facturación de Dominicana. Cuando llegó allí estaban abiertos los hoteles Riu Taino, Riu Naiboa , Riu Palace Macao y estaba a punto de inaugurarse el Riu Melao y yo, que había llegado en 1990, me acababa de trasladar a Puerto Plata para la apertura del Riu Merengue antes de volver a Mallorca a las oficinas centrales«, puntualiza el CEO de Riu.

Claves en la relación entre Luis Riu y Celdrán

«Yo entendí desde el principio que Luis Riu es el alma de esta empresa. Que su instinto y valentía son los que definen el producto, los destinos y el servicio de RIU. Una fórmula de éxito que es la base para que el resto funcione. Por eso le tengo un enorme respeto. Con mi lealtad va a contar siempre», eso dice José Manuel. Y es que detrás de tanta dedicación tiene que haber cariño, si no, no sería posible.

Luis Riu puntuliza: »Nos entendemos y compenetramos. Conoce la empresa de cabo a rabo, ha vivido el Caribe, que tiene sus ritmos y sus dinámicas, y es de mi generación (nació en agosto de 1962, ¡acaba de cumplir los 60!). Eso último creo que también es importante. De hecho, cuando se va de vacaciones o no puede venir a la oficina por lo que sea, cuento los días y las horas para que vuelva. ¡Es que es muy fácil acostumbrarse a tener a un jugador de la Champions en tu equipo!".