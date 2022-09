El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes un total de 7.149 casos confirmados de viruela del mono en España, 27 más que los notificados el viernes, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) que proceden de 17 comunidades autónomas. En Baleares ha notificado 205 casos. En concreto, 2.478 casos se han registrado en la Comunidad de Madrid y 2.136 en Cataluña. Asimismo, en Andalucía ya se han detectado 854 casos, en Aragón 74, en Asturias 58, en Canarias 169, en Cantabria 34, en Castilla-La Mancha 62, en Castilla y León 80, en Extremadura 32, en Galicia 121, en Baleares 205, en La Rioja 6, en Murcia 71, en Navarra 21, en el País Vasco 232 y la Comunidad Valenciana 516. Un total de 7.001 casos son hombres y 148 son mujeres; la edad oscila entre 7 meses y 88 años, con una mediana de edad de 37 años (rango intercuartílico: 31-44 años). El 66,6% de los casos tenía entre 30 y 49 años.

Por otro lado, 5.189 casos (72,6%) presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea), siendo la fiebre la más frecuente. El exantema se localizó en la zona anogenital en el 63,3 por ciento de los casos. Un total de 500 pacientes de los 5.476 con información (9,1%) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico. De los 6.417 casos con información, 227 (3,5%) fueron hospitalizados entre el 5 de mayo y el 20 de septiembre en diferentes comunidades autónomas: 66 de los casos notificados por Madrid, 43 por Cataluña, 28 por la Comunidad Valenciana, 21 por Andalucía, 13 por el País Vasco, 13 por el País Vasco, 13 por 6 Galicia, 7 por Aragón, 7 por Asturias, 7 por Baleares, 4 por Canarias, 4 por Castilla León, 4 por Murcia, 3 por Castilla La Mancha, 3 por Cantabria, 2 por Extremadura y 2 por Navarra. De los 7.149 casos, 5.230 (73,1%) tenían información sobre el mecanismo de transmisión más probable.

De estos, en 4.339 casos (82,9%) la transmisión se atribuyó a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual, en 331 casos (6,3%) a un contacto estrecho no sexual (entre ellos los casos en niños), 2 casos a una exposición ocupacional en el ámbito sanitario, en 38 casos no se especifica (0,7%), y en los 520 restantes (9,9%) esta información está pendiente. En el resto de Europa, a 27 de septiembre, se han notificado un total de 16.941 casos confirmados de MPX, siendo Francia (3.970), Alemania (3.601), Reino Unido (3.439), Países Bajos (1.221) y Portugal (917) los países más afectados además de España. La mayoría son hombres jóvenes con antecedente de relaciones en contexto sexuales de riesgo. En el resto del mundo, a 27 de septiembre, se han notificado un total de 41.697 casos confirmados de MPX en países no endémicos, siendo Estados Unidos (25.162), Brasil (7.534), Perú (2.423), Colombia (1.653) y Canadá (1.389) los países más afectados.