El tiempo en Mallorca para el martes, 27 de septiembre, seguirá marcado por la inestabilidad y aún se esperan lluvias. No obstante, no serán tan fuertes como las previstas para los últimos días, que han causado destrozos importantes en algunos puntos. El pronóstico del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para la madrugada de este lunes al martes cielos nubosos con chubascos dispersos, que podrían ir acompañados de tormenta y ser ocasionalmente fuertes. Sin embargo, ya no ha sido preciso activar alertas por este motivo. Por la mañana predominarán los intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional y aislada.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en descenso. En Palma se esperan mínimas de 16º y máximas de 25º. Se trata de valores ligeramente de lo habitual en esta época del año, ya que la temperatura media nocturna es 17º y la diurna está en 26º. Por su parte, el viento soplará del oeste y noroeste con intervalos de fuerte. Cabe destacar que se espera mala mar y la Aemet ha activado alerta amarilla en el sur, la zona de la Serra, el norte y nordeste de la Isla por olas que pueden llegar a alcanzar los dos metros de altura. De cara al miércoles, 28 de septiembre, el tiempo en Mallorca estará marcado por intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco ocasional, preferentemente en la mitad norte de Mallorca; especialmente durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso y podrán llegar a los valores normales para principios del otoño. El viento será de componente oeste. El jueves se esperan cielos nubosos con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta y de granizo y ser ocasionalmente fuertes, más probables e intensas a partir de la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y volverán a situarse por debajo de lo normal. El viento soplará del oeste y noroeste.