El conocimiento, la unión y la participación han sido las piedras angulares del evento UEP! Limud 2022, centrado en divulgar y expandir la cultura y valores judíos en la Isla en la víspera de su año nuevo, el Rosh Hashaná. La jornada, llevada a cabo íntegramente por personas voluntarias de la organización, ha contado con un programa diverso y con actividades simultáneas en tres idiomas -catalán, castellano e inglés- dirigido a un público conocedor de esta religión, pero también a todas aquellas personas que desconocen el judaísmo y quieren introducirse en su historia y fundamentos.

Durante siete horas, artistas, académicos o entusiastas de la materia han puesto a disposición del público sus conocimientos sobre temas tan diversos que han abarcado desde política a literatura, pasando por arte, arquitectura y caligrafía, entre otros. El formato, habitual en los eventos que organiza Limud Mallorca, ha consistido en tres actividades simultáneas por hora, cada una de ellas en un idioma, para que el público pudiera configurar su jornada según sus intereses personales.

Juan Manuel Segura, presidente de Limud Mallorca, y Mariano Valdés, co-organizador del evento, reciben a los asistentes.

Entre las ponencias que se han podido disfrutar hoy se ha tratado la historia judía en la Isla, de la mano del profesor de Historia Medieval en la UIB Jordi Maíz Chacón, se ha proyectado el documental de Dani Rotstein Isla Xueta, y se han expuesto temas de actualidad como el rol de la mujer en el judaísmo a partir de una conferencia de la presidenta del Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, Jaqueline Tobiass. El broche final de la jornada ha sido una ceremonia de clausura con despedida musical a cargo de Carlos Bonnín, concertista de la Cartoixa de Valldemossa desde hace 25 años y su hija Lorena Bonnín, también música profesional.

Nicole d'Amonville Alegría, poeta, traductora y editora literaria, en su conferencia 'Poetas judíos de Deià'.

Los asistentes en una de las ponencias.

Dani Rotstein, cofundador de Limud Mallorca y director de Isla Xueta, explica que cuando él llegó a Mallorca en 2014, no sabía que en la Isla había una historia y una comunidad judía actual y pensó que sería el único. «¡Pero me equivocaba! Hay una historia increíble que me fascina». Poco a poco, Rotstein se fue integrando en la comunidad, hasta que conoció a Miquel Segura, destacado escritor de sa Pobla y colaborador de Ultima Hora, que le invitó a una de sus cenas shabat -que es el séptimo día de la semana para los judíos y es sagrado- «y allí aprendí muchísimo sobre la historia de los xuetes, algo que también me inspiró a realizar el documental».

En el espacio dedicado a los niños realizaron manualidades.

Nissan ben Avraham, rabino de las Balears, celebra la cita cultural de hoy en el Mar i Terra porque «en la sinagoga tenemos la parte más espiritual, pero estamos conectados con organizaciones como Limud Mallorca, que ofrece actos más abiertos a un público más amplio». En su conferencia, Avraham se ha introducido en el Talmud, una obra que recoge las costumbres y narraciones judías, para descifrar algunos de sus secretos a los oyentes.

Joan Manuel Segura, presidente de Limud Mallorca, expone que el objetivo de la organización es crear un espacio inclusivo y plural para difundir la cultura judía, aunque explica que «a veces cuesta un poco atraer a un público joven a este tipo de eventos» porque, además, «el concepto ‘xueta’ a mucha gente le suena a chino, el judaísmo como tal le puede ‘sonar’ por las películas, pero también como algo muy lejano, no como algo que pueda estar vivo hoy en nuestra ciudad».

Detalle de caligrafía hebrea.

Más de un centenar de personas han pasado por las salas del teatro en un encuentro en que el intercambio ha sido el protagonista, ya que uno de los lemas de la organización es que todos podemos -y debemos- ser profesores y alumnos. También los más pequeños han celebrado el Rosh Hashaná en un espacio dedicado exclusivamente a ellos en el que han podido realizar manualidades relacionadas con esta festividad.