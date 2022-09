Las conductas inapropiadas, e incluso violentas, entre los adolescentes, son cada vez más comunes en los centros y están motivadas porque no son capaces de tolerar la frustración. «Vivimos una alud de estos casos», según ha alertado este sábado el director del IES Son Cladera, Manuel Blanco, que ha participado en una mesa redonda del II Foro de Educación, organizado por Mallorca Emotions en el Auditorium de Palma. «Unir amor y autoridad es esencial para ganarse el respeto del alumno; los jóvenes necesitan límites firmes, pero no hay aprendizaje sin que los profesores atiendan sus emociones», ha dicho el docente, que ha sido largamente aplaudido por las más de 800 personas que asistieron a la jornada.

Siguiendo la misma filosofía emocional, el director del IES Porreres, Joan Ramon Xamena, ha asegurado que en pocos años han pasado de tener una treintena de expedientes disciplinarios por mal comportamiento a solo abrir uno el curso pasado. «La prevención ayuda mucho», ha destacado. Este y otros temas, como la enseñanza, la salud mental y la relación de las familias con sus hijos adolescentes, han centrado las intervenciones de los cuatro ponentes principales del evento.

Arun Mansukhani

El psicólogo y sexólogo ha rechazado los tópicos sobre que los adolescentes son peores ahora que hace varias décadas. «En general, son más sanos porque consumen menos alcohol, tabaco y otras drogas», ha afirmado basándose en varios estudios. Sin embargo, un alto porcentaje padece problemas de salud mental y la ansiedad es la más frecuente. Sobre la sexualidad, ha lamentado que «hemos delegado la educación sexual al porno», porque en Palma la edad media con la que los jóvenes empiezan a consumirlo es de 12 años. Esto puede implicar que imiten prácticas que no tienen nada que ver con la realidad o que disfruten menos del coito. «La mitad de los jóvenes japoneses no tiene relaciones sexuales», ha advertido como antesala de que pueda extenderse a otros países.

Mansukhani ha defendido que un niño no puede crecer sin autoridad porque no es capaz de autoregularse. «Si no se les pone límites, serán esclavos de su activación; para ser más libres ha y que ayudarles para que sepan gestionar sus emociones», ha insistido, por mucho que a esa edad tiendan a rechazar a sus padres como acto de rebeldía. «El poder, cuando pasa desapercibido, es peligroso», ha advertido.

Miguel Lázaro

El psiquiatra ha explicado que el 50 % de los trastornos mentales empiezan con 14 años y el 75 % cuando se llega a los 24. Solo un tercio de los adolescentes que padecen estas dolencias recibe tratamiento; por ello, ha exigido más recursos públicos para detectarlos antes. También ha declarado la «guerra contra el cánnabis» y ha recordad que su consumo en edades tempranas aumenta el abandono escolar y «multiplica» el riesgo de tener un trastorno mental. El doctor recomienda a los padres que pasen el máximo tiempo posible con sus hijos y que siempre hablen con ellos sin emitir juicios de valor y les ayuden a buscar soluciones.

Patri Psicóloga

Conocida así en redes sociales, la psicóloga Patricia Ramírez puso decenas de ejemplos para fortalecer la relación emocional con los hijos. Agradecer cualquier contribución que hagan en casa, porque se tiende solo a criticarles; aceptar tal y como son y no como uno desearía que fuesen; y dejar que resuelvan sus conflictos dándoles ideas para que tomen sus propias decisiones fueron algunos de los consejos que dio.

José Antonio Marina

El reputado filósofo ha criticado que se infantilice a los adolescentes y reclamó que puedan enfrentarse por sí mismos ante las tareas que les surjan. «Descuidamos el último ciclo de Primaria y, lo que no se resuelva en sexto, se transferirá a la ESO, donde es más difícil resolver problemas», ha asegurado, a la vez que ha recomendado educar moralmente a los jóvenes para prevenir mejor las adiciones y problemas de salud mental.