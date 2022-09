La sentencia condena a los acusados a indemnizar a las víctimas por el valor de los pisos y por daños y perjuicios. Anula todas las operaciones de compraventa de los pisos ilegales. Sin embargo deja con vida las hipotecas que se contrataron en su momento porque las entidades bancarias no han sido citadas al procedimiento. Los afectados no han tenido en ningún momento la posibilidad de tener cédula de habitabilidad sobre estos pisos. Eso implica la imposibilidad de tener contadores de agua o electricidad o la de no poder alquilar o vender los pisos. Con todo, la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.