La división de la izquierda sobre cómo encajar la prostitución desde el punto de vista legal –y que se puso de manifiesto el martes en el pleno del Parlament balear– lleva a descartar que pueda aprobarse esta legislatura la reforma de la Ley autonómica de Igualdad para, entre otras razones, equiparar la prostitución como violencia sexual.

Esta reforma se inspiró desde el PSIB, se impulsó desde la Conselleria de Presidència y tenía la conformidad y el apoyo del Institut Balear de la Dona (IBD). Pero no así de Més per Mallorca, que el martes votó en contra de dos puntos fundamentales de una proposición no de ley socialista para promover ordenanzas abolicionistas y equiparar prostitución y violencia sexual. Este punto, una declaración del Parlament a favor de esta equiparación, se pudo aprobar con los votos del PSIB y el PP, la abstención de Podemos y el voto en contra de Més per Mallorca.

«Aunque no se aprobó el martes el punto abolicionista, sí se ha equiparado prostitución y violencia sexual», dijo este miércoles Silvia Cano, secretaria de Igualdad del PSIB y portavoz parlamentaria adjunta. La diputada afirmó que será difícil llegar a acuerdos sobre la reforma de la Ley de Igualdad pero aseguró que si no fuera así, se aprobará la próxima legislatura. Recordó que esa ley no es de los partidos sino del Govern. Més per Mallorca informó de que no está pactada y que se anunció sin acuerdo. No está hablada suficientemente, afirman desde la formación ecosoberanista. Desde el IBD se indicó: «Hemos hecho lo que hemos podido»

Medidas de Baleares

Desde la Conselleria de Presidència se afirma de que la ley pasó su primera fase, que es la de información pública y presentación de sugerencias. No da más detalles, salvo recordar que la tramitación requiere diferentes fases. De lo que sí informó la Conselleria fue de que el Gobierno de España había decidido incluir medidas propuestas desde Baleares en el pacto de Estado contra la violencia de género. Concretamente la figura del «agentes de Igualdad», implantada ya en las Islas. También recoge propuestas relacionadas con la coeducación contra la violencia sexual.