La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha reprochado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la falta de medios de la Policía y la Guardia Civil para hacer frente al incremento de la inmigración irregular por mar en el archipiélago. Prohens, diputada del Grupo Popular, ha interpelado al ministro en el Congreso para «pedirle al Gobierno que actúe y no ignore también a las Islas Baleares ante este problema», informa su partido en un comunicado. «Vengo a pedírselo yo, porque no lo hará la señor Armengol», ha dicho la líder del PP isleño en alusión a la presidenta del Govern socialista, a la que ha acusado de no reconocer la existencia de una ruta de pateras entre Argelina y Baleares, como tampoco lo hacen Grande-Marlaska y la delegada del Gobierno, Aina Calvo.

Prohens ha señalado que la inmigración irregular es un problema «complejo» que no se resuelve con «discursos populistas», pero ha alertado de que en lo que va de año han llegado a las islas 1.400 migrantes desde Argelia, «cuando todavía faltan los meses de mayor afluencia». A su juicio, el incremento en la afluencia de inmigrantes irregulares desde el país norteafricano es consecuencia de la «ruptura de relaciones» a raíz del cambio de política del Gobierno respecto al Sáhara Occidental. Además, la Guardia Civil y la Policía en las islas están lastrados por una falta de medios humanos y materiales agravada por las dificultades de cubrir las plantillas debido al sobrecoste de la insularidad, ha incidido. Prohens ha afeado al ministro haber «abandonado incluso a los propios migrantes, que han pasado de recibir por todo lo alto al Aquarius, a permitir que duerman hacinados en garajes subterráneos», y ha ligado el aumento de la inmigración a un incremento de «la sensación de inseguridad».