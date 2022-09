La oferta de pellets en Mallorca queda pendiente de la demanda en Europa

Distribuidores en Mallorca de pellets (pequeños cilindros de biomasa cada vez más populares para su combustión con fines energéticos) han expresado su preocupación por la disponibilidad de este material de cara al invierno ante su fuerte demanda en Europa, especialmente en Francia y Alemania.

Joan Company, de Can Company (Sineu), ha explicado que «la disponibilidad para el próximo invierno es complicada. Un fabricante con el que trataba habitualmente nos suministraba entre 10 y 12 plataformas para toda la temporada. Ahora sólo me asegura 3 plataformas. Una plataforma son 24 palets y cada palet contiene 77 sacos de 15 kilos cada uno».

Company añade que «otros fabricantes sólo se comprometen con clientes antiguos o habituales, por lo que, si no eres uno de ellos no queda más remedio que ponerte a la cola o, directamente, no tienes ninguna opción». El responsable de Can Company indica que «ante todas estas incógnitas, hemos decidido poner límites a la venta a nuestros clientes, por lo que no pueden llevarse todos los pellets que quieren. Parece ser que los fabricantes de la Península se centrarán en exportar a Europa, dejando una pequeña parte para el mercado estatal. Veremos cómo evoluciona esta situación y si el invierno es más o menos frío. En cualquier caso, este escenario está provocando la subida de precios, que seguramente también repercutirá en los de la leña tradicional».

Imagen de archivo de Joan Company, de Can Company, en Sineu, cortando leña.

Por su parte, fuentes de la empresa Mallorca Pellets (Porreres) indicaron que «un fabricante nos ha asegurado el suministro de pellets, pero no hace mucho nos remitían al mes de marzo para normalizar el abastecimiento, lo que no tendría ningún sentido para el mercado mallorquín. Nos decían que todo el pellet se va a atender la demanda en Alemania, cuando nosotros, en estas fechas, ya teníamos material para nuestros clientes. Ahora mismo tenemos poca cantidad».

Desde Mallorca Pellets apuntan que «hemos establecido una venta máxima de 20 sacos por cliente, cuando hemos tenido demandas de más de tres palets, con unos 72 sacos por palet». Pese a la incertidumbre, en Mallorca Pellets contaban con que tendrían pellets suficientes y que encontrarían algún fabricante que les garantizase el suministro. Parece que así ha sido, en una comunicación que se produjo este martes. De todos modos, y al igual que en Can Company, Mallorca Pellets ha incrementado los precios «porque a nosotros también nos los han subido. Un saco valía 5,50 euros y ahora cuesta 8».