El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido de que faltan unas 95.000 enfermeras en España para solucionar el déficit actual de profesionales y alcanzar la media europea, según un informe de ratios realizado por la propia organización. Baleares está entre las comunidades que presenta peor índice para llegar a la media europea. Tal y como detallan, la media española es de 625 profesionales de Enfermería por cada 100.000 habitantes.

«Comparado con los datos de la Unión Europea, donde la horquilla está entre 768 y 911 enfermeras por cada 100.000 habitantes y cuya media se sitúa por tanto en los 827 profesionales de Enfermería por cada 100.000, vemos que España está muy por debajo», ha advertido el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya. Además, tal y como ha expuesto el presidente del CGE, la media europea es de 70 por ciento de enfermeras y 30 por ciento de médicos, mientras que en España es de 60 por ciento de enfermeras y 40 por ciento de médicos.

«España es la sexta por la cola en número de enfermeras, pero estamos por encima de la media de Europa en el colectivo médico. Por debajo de nuestro país solo están Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia», ha detallado. Por CCAA, todas necesitan enfermeras, salvo Navarra, que tiene el doble de enfermeras que Murcia (926 frente a 463). Es decir, Navarra es la única CCAA que supera la media europea. «Casi la mitad de España supera la media nacional, pero hay otras muy alejadas de los vecinos europeos. Le siguen otras regiones como País Vasco, Melilla y Castilla y León. Por el contrario, con los peores datos se sitúan Murcia, Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Baleares. «Está en riesgo la seguridad del paciente. No hay equidad en el SNS» ha lamentado Pérez Raya.

En cuanto al número de enfermeras por provincias, el informe destaca que incluso dentro de las propias CCAA: Cáceres, Álava y Soria superan la media europea; sin embargo, en la parte baja de la tabla se encuentran Pontevedra, Alicante, Guadalajara y Ourense. Asimismo, el número de pacientes que tiene que atender una enfermera en España «duplica e incluso triplica la cifra recomendada para garantizar la calidad». «Si sumamos las diferencias entre las regiones, ese principio de equidad que recoge la Constitución y que se debe tener en el sistema sanitario no se cumple», insiste Pérez Raya.

Así las cosas, el CGE propone elaborar un informe de necesidades de enfermeras, «centro de asistencia por centro de asistencia», para valorar las necesidades que hay de especialistas. «Para ello, es preciso tener en cuenta las ratios nacionales y europeas, el envejecimiento de la población, la natalidad, la dispersión geográfica y las necesidades de enfermeras especialistas», ha resumido el presidente de la organización colegial. Para Pérez Raya, una de las soluciones contra la escasez de profesionales pasa por atraer a los 15.000 profesionales de Enfermería que actualmente se encuentran fuera de España.

«No se puede entender que en el sistema español se formen enfermeras durante cuatro años, y que luego no se aproveche y se vayan fuera. Algo aliviaría si estuvieran aquí», ha asegurado el presidente del CGE, que por otro lado ha añadido que «las condiciones y los sueldos de España no se pueden equiparar con lo que hay en el resto de Europa». «Dentro de España hablamos de lo mismo: en Navarra hay tantas enfermeras porque las condiciones serán mejores que, por ejemplo, las de Andalucía», ha concretado. Asimismo, para el presidente, «la solución no es aumentar el número de facultades que hay en España». Toda esta situación se ha visto exacerbada con la pandemia. "Aunque haya muchos que quieran negarlo, nuestro sistema sanitario colapsó en los peores momentos del COVID-19.

La falta de enfermeras obligó a contratar a estudiantes de Enfermería, compañeros que no estaban en la atención directa tuvieron que ponerse nuevamente al pie del cañón, recurrieron a jubilados, se cerraron consultas, se trasladó a todo el personal posible a ámbitos tan específicos como cuidados críticos... Parches para resolver la difícil situación que vivíamos y de los que ya se han olvidado", ha denunciado Pérez Raya.

Por todo ello, el CGE ha preparado un plan de visibilidad cuya primera acción fue la manifestación del pasado 18 de junio. Otra de las acciones ha sido un anuncio que se emitirá a partir de este miércoles en distintas televisiones del ámbito nacional, temáticas, autonómicas y digitales, así como cines y en redes sociales. Bajo el título 'Enfermeras, imprescindibles' en este anuncio se han seleccionado cuatro de las múltiples situaciones en las que la intervención enfermera es esencial: el educativo, a través de la figura de la enfermera escolar; el de Atención Primaria; el de las emergencias y el de las unidades de Cuidados Críticos.