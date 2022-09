Més per Mallorca ha propuesto al PSIB varias enmiendas, o cambios, a la proposición no de ley que ha presentado en el Parlament –y que hoy se votará– para que la Cámara declare la prostitución «una forma de violencia sexual incompatible con los derechos humanos» y encargue al propio Govern, a los ayuntamientos y consells que aprueben ordenanzas abolicionistas que sancionen «el fomento o consumo de la prostitución». Una de las enmiendas de Més per Mallorca plantea introducir un añadido en el punto en que se equipara la prostitución con la violencia sexual. La explicó ayer Marta Carrió, del grupo de Feminismos de Més. Su idea es admitir la equiparación siempre que la prostitución no sea libremente ejercida.

También Podemos, el PI y Podemos entienden que la prostitución, aunque en casos limitados, puede ejercerse de manera voluntaria y sin presiones y que habría que regularla. Todos los partidos asumen que, sin embargo, es una decisión que excede a legislación autonómica. Més y Podemos dijeron mantener lo fundamental sobre la iniciativa del PSIB pero rechazan la apuesta explícita a la abolición. La portavoz adjunta y secretaria de Igualdad del PSIB, Silvia Cano, se mostró satisfecha de que se comparta el fondo y consideró que «puteros y proxenetas deben ser perseguidos». Dijo: «Para los socialistas seguir luchando por los derechos de las mujeres, las invisibles también, es fundamental. El abolicionismo es estar por los derechos». El PP decidirá hoy. Es posible que apoye el fondo pero consideró «hipócrita» la iniciativa. En su opinión, el PSIB no investigó las denuncias sobre menores tuteladas obligadas a ejercer la prostitución. Herencias en vida Lo que el Parlament aprobara sin ningún voto en contra, y sin apenas debate, es la toma en consideración de una ley que unifica la normativa sobre el derecho foral de las herencias en vida. Es decir, la donaciones antes de fallecimientos. La novedad es que se extenderá a extranjeros residentes y que se contemplan revocaciones a descendientes por desatención u otras. No se toca la tributación. El PP afirma que cuando gobierne, la suprimirá. También en las herencias.