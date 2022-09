Desde el miércoles 15 de septiembre y hasta el próximo 3 de octubre las personas que hayan solicitado becas escolares para el curso 2022/2023 tienen que entrar en su expediente de solicitud de beca a revisar los datos que cumplimentó inicialmente. Este trámite es necesario para que su solicitud se resuelva correctamente. En el caso de que la condición escolar de los alumnos haya variado respecto a la que se documentó el pasado mes de junio deberán alegar y aportar los documentos actualizados siguiendo las instrucciones incluidas en la notificación que habrán recibido recientemente por correo electrónico. Para entrar en su expediente los usuarios deben hacerlo a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el apartado ‘Mis expedientes’, con las mismas claves de usuario y contraseña que utilizó para hacer su solicitud de beca. También pueden acceder directamente a través de este enlace

El calendario de solicitud de becas escolares de todos los niveles educativos ha sufrido importantes cambios en este curso. Si habitualmente el periodo para registrar las peticiones finalizaba en septiembre, este año lo hizo en junio cuando buena parte de los alumnos aún no sabían si pasarían o no de curso o si serían admitidos en los estudios superiores que querían cursar. Es precisamente por ese motivo por el que ahora resulta imprescindible acceder al expediente y actualizarlo para que se resuelva correctamente. Fuentes de la Conselleria d'Educació confirman que el cambio en el calendario no ha supuesto un incremento o descenso significativo del número de solicitudes de beca tramitadas en plazo. De hecho las peticiones suben ligeramente este año. En el curso 2021/2022 Educació tramitó 7.877 solicitudes y ahora está tramitando 7.907 solicitudes para el curso 2022-2023.