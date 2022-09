Baleares batió en agosto su récord de generación de energía en las propias Islas

Baleares batió el pasado mes de agosto su récord de generación de energía en las propias Islas en relación a la demanda, según datos de la Conselleria de Transició Energètica. Concretamente, la demanda de electricidad en Balears en agosto fue de 730 gigavatios/hora, de los que 650 (el 89 %) fueron cubiertos por los equipos generadores ubicados en las propias Islas, principalmente las centrales de ciclo combinado de cas Tresorer y Son Reus, en Mallorca, las centrales de Eivissa y Menorca, y las renovables instaladas en todos los territorios insulares. Ello significa que la aportación del cable de conexión eléctrica con la Península se limitó al 11 %.

No fue éste el único récord batido en Balears el mes pasado con respecto a la energía eléctrica. También fue el agosto con mayor aportación de energía renovable. Es decir, el mejor registro de renovable de un agosto respecto al total. En concreto, en agosto de 2022, la generación de renovables llegó a los 42 gigavatios/hora, muy por encima, por ejemplo, de 2019, con 25,2 gigavatios/hora. Ello significa que la aportación de energías renovables durante el pasado mes de agosto fue del 6,5 %. En este caso, no representa un récord absoluto mensual, pues éste corresponde al julio anterior, cuando el registro porcentual fue del 7,6 %. De manera puntual, no por meses, se han dado porcentajes más altos.

De los 42 gigavatios/hora de energías renovables producidos en nuestra comunidad el mes pasado, 28,2 fueron de fotovoltaica. Los datos de generación de renovables en los meses de agosto desde 2014 se mantuvieron más o menos estables hasta que en 2021 iniciaron una subida que se ha prolongado en 2022. Lo mismo se puede decir de la generación concreta de fotovoltaica: estabilidad hasta 2020 y crecimiento acentuado en 2021 que ha tenido continuidad este año.

El conseller, Juan Pedro Yllanes, ha comentado que «estos datos demuestran que seguimos dando pasos importantes en la penetración de energías renovables. Hemos pasado de generar 12 gigavatios/hora de fotovoltaica en agosto de 2019 a 28,2 en 2022. En los próximos meses, estos datos se irán ampliando». Yllanes añade que «para el año 2023 tenemos el objetivo de que el 25 % de la energía generada en las Islas sea renovable. Queda mucho por hacer, pero los pasos que vamos dando son cada vez mayores».