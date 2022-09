Los expertos advierten: «Lo peor ya ha pasado, pero viene otra borrasca»

Este sábado lloverá sobre mojado. Tras las inundaciones y fuertes lluvias de este viernes en localidades del noroeste de Mallorca, el tiempo no dará un respiro. «Lo peor ya ha pasado, pero viene otra borrasca distinta», advierte María José Guerrero, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares. La borrasca Ana llegará a la Isla este sábado, procedente del Golfo de Génova, con un frente frío y chubascos que podrán dejar unos 20 litros por hora, lejos de los 135l/m2 que descargaron en menos de 60 minutos ayer en Felanitx. La Aemet ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en forma de lluvias y tormentas.

Guerrero destaca que este sábado las temperaturas irán a la baja y se situarán por debajo de lo habitual en esta época del año en el norte de Mallorca. Allí, se prevén unos 25ºC de máxima; en zonas de la Serra de Tramuntana, unos 24ºC, mientras que en el resto de la Isla, los termómetros no sobrepasarán los 27ºC. Las mínimas se moverán entre los 17ºC y los 21ºC. El pronóstico para esta jornada indica intervalos nubosos con lluvias localmente fuertes acompañadas de tormenta, que tenderán a disiparse por la tarde, dejando un cielo parcialmente nuboso. El viento soplará del norte y nordeste, con intervalos fuertes en el nordeste de Mallorca. Ya de cara al domingo, volverán a subir las temperaturas, aunque no superarán la barrera de los 30ºC, con cielo despejado.

De esta manera, tras un verano especialmente seco y caluroso, los mallorquines podrán disfrutar de un respiro térmico y noches con temperaturas agradables, en las que podrán, al fin, dormir a pierna suelta. De cara a la próxima semana, las previsiones actuales que se barajan apuntan que este descenso se mantendrá, dejando atrás el característico bochorno estival, con máximas de entre 29ºC y 30ºC alrededor de la Isla.

Inundaciones

La borrasca Ana, que visitará este sábado Mallorca, no acapararía tal atención sino fuera por dificultar las inundaciones que tuvieron lugar ayer. El embolsamiento de aire en capas bajas, que conectó con el de las capas altas, el calentamiento diurno y la convergencia de vientos propiciaron una gran y rápida descarga de agua, que inundó casas, bajos, garajes y carreteras, especialmente en Felanitx, donde en menos de una hora cayeron 135 l/m2. También se registraron 59,5 l/m2 en Selva; 24l/m2 en Santanyí y 19l/m2 en Portocolom. Solo en Felanitx, los Bombers de Mallorca atendieron hasta las 17:30h 28 servicios relacionados con las inundaciones, entre ellos, el rescate de varios conductores, atrapados en vehículos en medio de la torrentada. No solo fueron las lluvias, sino que en Inca y Selva sorprendió a transeúntes y conductores un fuerte granizo y en Santanyí, cuatro mangas marinas se dejaron ver en la costa, ante el asombro de los vecinos. Un episodio repentino y rápido, que por suerte no provocó daños personales mayores.