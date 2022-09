Manresa defiende que no se ha rebajado la exigencia en IB3 por no requerir titulación en periodismo a directivos

El director general del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares (IB3), Andreu Manresa, ha defendido este jueves en el Parlament que no se ha «degradado la exigencia académica ni la competencia profesional» al no requerir titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual en las convocatorias para cubrir puestos directivos. Así se ha expresado Manresa en respuesta a una pregunta del diputado del PP Toni Fuster durante la comisión de control a IB3 en el Parlament. El diputado 'popular' traía así a la Cámara las preocupaciones manifestadas la Asociación de Periodistas de Baleares (APIB) en un comunicado.

Manresa ha sostenido que «no ha cambiado nada» y que lo que se ha hecho es «una apertura de miras» o «ampliación de perfil». «Creo que se puede ser un buen gestor de un medio de comunicación sin ser un titulado estricto en comunicación», ha declarado. No obstante, el director de IB3 ha destacado que «el 90 por ciento» del equipo actual cuenta con una titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual, y ha destacado que se exige experiencia mínima de cinco años. Del mismo modo, a preguntas de Vox, Manresa ha recalcado que «ninguna de las personas que forman parte de las plantillas ejecutivas desconocen la lengua catalana», a pesar de que no se exija como requisito en la convocatoria. El director general de IB3 ha asegurado que la ausencia de este requisito se debe a que no se puede exigir a altos cargos por normativa.

AUMENTO PRESUPUESTARIO

Por otra parte, a preguntas de Unidas Podemos, Manresa ha explicado que quiere solicitar un aumento presupuestario de casi cuatro millones más para 2023, hasta los 37,4 millones. Entre otros argumentos para justificar este aumento, ha aludido al compromiso de internalización del personal de informativos y a nuevos proyectos como mejoras en servicios digitales e infraestructuras.

PRODUCCIÓN PROPIA Y COPRODUCCIONES

Por otra parte, Manresa ha insistido en la voluntad del equipo directivo de seguir apostando por la producción propia y por las coproducciones, y ha destacado la importancia de esto para el tejido productivo audiovisual de Baleares. «En este momento tenemos una convocatoria de proyectos que tiene 50 proyectos en análisis», ha resaltado, apuntando que esto es «una demostración de la vitalidad creativa» en Baleares. Igualmente, respecto a las nuevas incorporaciones al equipo directivo, Manresa ha expresado el compromiso de los nuevos cargos por fomentar los valores de calidad y rigor de IB3 y por ser «un reflejo» de la sociedad balear.