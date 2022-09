'Ex-Danielle', la fusión de los restos de un huracán con una baja del frente polar, dejará en Mallorca lluvias y tormentas que pueden ser muy fuertes, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla a partir de las 22:00 horas de este miércoles. El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas, Miquel Gili, ha precisado que pueden caer hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en sólo una hora. La predicción indica cielos cubiertos y lluvias con barro. Las temperaturas ya han comenzado a bajar, pero la sensación de bochorno es muy elevada, ya que la humedad llega al 70-80 % en algunas zonas. De este modo, la sensación térmica es de 38º-39º en determinados puntos.

Gili ha informado que la alerta amarilla por lluvias y tormentas permanecerá activa hasta las 8:00 horas de este jueves, ya que a esa hora se espera que ya haya pasado 'Ex-Danielle' por la Isla. No obstante, se revisará el aviso por si fuese necesario prolongarlo. Las temperaturas mínimas bajarán y esta próxima noche se esperan entre 20º y 25º; la pasada noche ha sido muy calurosa y en el Faro de Capdepera no se ha bajado de los 27º, lo que representa un récord histórico. También ha habido un récord en Portocolom, donde la mínima ha sido de 26,8º. La máximas previstas oscilarán entre los 33º y los 34º; la humedad no será tan elevada.

El viernes, 16 de septiembre, Mallorca volverá a estar en alerta amarilla por lluvias y tormentas que pueden ser muy fuertes y acompañadas de granizo; el aviso permanecerá activo entre las 8:00 y las 20:00 horas. Aunque haya pasado 'Ex-Danielle', la Isla estará bajo los efectos de una masa de aire frío. Las mínimas oscilarán entre los 17º y los 22º; mientras que las máximas oscilarán entre los 28º y los 31º. Seguirán siendo más elevadas de lo habitual a mediados del mes de septiembre: lo normal son mínimas de 18º y máximas de 27º-28º.

El sábado irá mejorando el tiempo en Mallorca, aunque por la madrugada y a primera hora de la mañana aún podrían producirse chubascos o tormentas. Las temperaturas seguirán bajando y las máximas se situarán por debajo de los 30º: oscilarán entre los 24º-28º. El portavoz adjunto de la Aemet ha precisado que serán más bajas que las mínimas.