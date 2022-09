«Los puentes no están destruidos y no hemos roto nuestra voluntad de diálogo», ha asegurado este jueves la vicepresidenta del Consell de Mallorca de Més, Bel Busquets. De hecho, tanto fuentes de la formación soberanista como del PSIB buscan encarrilar la segunda crisis provocada por la propuesta de patrocinio del Real Mallorca (y del Atlètic Baleares y otros clubes) que el miércoles lanzaron los socialistas con el apoyo de Unidas Podemos y el rechazo de Més. Durante el pleno ordinario de este jueves miembros de ambos partidos han mantenido contactos en los pasillos del Palau Reial, pero hasta ahora no se ha producido nada formal. Més mantiene la asamblea de militantes convocada para este jueves en Algaida a las 19 horas y en la que se analizará el futuro del partido dentro del gobierno insular.