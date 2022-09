La fama de las personas que aman las motocicletas, en general, no es precisamente la de ser seres de luz o hermanitas de la Caridad. Sin embargo, conociéndolos un poco, pronto descubrimos un gran corazón bajo todo ese cuero y un compañerismo de hermandad que muchas veces opera a favor de los demás. Hace unos pocos días supimos del gesto de solidaridad que unos moteros en Mallorca estaban preparando para Izan, el niño de Lloseta que se ha hecho viral al conocerse su acoso en el entorno escolar. Hoy ya conocemos la fecha y la hora en la cual los motores rugirán para sacarle una sonrisa al niño mallorquín, y así todos juntos rechazar una lacra social como es el bullying.

«El recorrido será corto, solo en Lloseta porque vendrán distintos grupos. Nos han localizado una zona donde se podrá aparcar sin problemas y no entorpecer el tráfico», explica Juan José Vidal, presidente del grupo IMRG INDIAN MALLORCA al comunicar a este periódico que la concentración de apoyo a Izan tendrá lugar el próximo domingo, 18 de septiembre a las 10.30 horas frente a la cementera de la localidad llosetense. Él mismo se ha puesto en contacto con la madre de Izan en unos días en los que, sin quererlo, han sido conocidos y apoyados por medio país. «Por lo que me contó están desbordados de actos y del cariño de la gente que los apoya» asegura el representante de esta asociación, que tiene por objeto el culto a unas motocicletas muy especiales.

Aquel día se espera contar con la colaboración de la Policía Local del municipio «para acotar la zona de párking», y que así nadie ocupe el lugar reservado para la sorpresa. No se han dado muchos detalles de la misma puesto que si no dejaría de serlo, pero posiblemente se le entregue al niño algún tipo de regalo. Recordemos que el vídeo viral de Izan coincidió en el tiempo con su aniversario, y de hecho numerosas personalidades conocidas en España le mandaron su particular felicitación.

Si bien el grupo de Vidal cuenta con una veintena de aficionados a las dos ruedas inscritos, con la colaboración de otros clanes moteros la cifra definitiva podrá ser muy superior. Aunque a fin de cuentas lo que importa es el mensaje de apoyo a Izan, y no tanto el número de motos congregadas. Por un día todos juntos abandonarán sus disputas y empujarán juntos para que el abuso al diferente y al más indefenso quede arrinconado de una vez por todas en nuestras vidas.