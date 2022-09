La polémica entre los socios del Pacte del Consell de Mallorca sobre el patrocinio del Real Mallorca ha vuelto a resurgir este miércoles. El Departament de Turisme i Esports, gestionado por el PSIB, ha anunciado que apuesta por destinar 2 millones de euros para favorecer la actividad de los clubes deportivos de la isla, y que esta partida también beneficiará finalmente tanto al Mallorca como al Atlético Baleares. Sin embargo, tras la noticia, Més ha negado que haya un acuerdo al respecto y reprocha a los socialistas que hayan actuado de manera «unilateral». «No hemos sido informados ni en el Consell Executiu de este miércoles, solo al acabar, en cinco minutos, nos lo han trasmitido como hechos consumados», según ha dicho la vicepresidenta de Més en el Consell, Bel Busquets.

Contrariamente, la vicepresidenta de Unidas Podemos, Aurora Ribot, ha respaldado el acuerdo anunciado. «Se ha anunciado el encaje jurídico del acuerdo al que llegamos el 18 de agosto: se confirma que el apoyo se extenderá a más clubes y más deportes, una de nuestras reivindicaciones», según ha declarado. Además, Ribot ha defendido las propuestas del PSIB y ha asegurado que durante las últimas semanas los socios las han negociado y que cuenta con todas las garantías jurídicas.

Por su parte, Busquets ha reiterado que están «totalmente en contra de avalar un pacto hecho en un despacho entre el PSIB y una empresa privada (el Real Mallorca), cualquier patrocinio debe de hacerse de manera pública». Por todo ello, la vicepresidenta ha llegado a decir que la decisión de los socialistas no permite «una buena salud del Pacte». Sobre la medidas anunciada, Busquets ha valorado positivamente que se ayude al resto de los clubes deportivos de la Isla, pero ha dejado claro que no aceptarán un «chantaje». La soberanista ha pedido que se haga un concurso público y que no se paguen los 750.000 euros que la Fundación Mallorca Turisme pactó inicialmente con el Real Mallorca.

Esta situación abre otra crisis interna en el gobierno de izquierdas, que el pasado 18 de agosto se reunió de urgencia durante nueve horas para finalmente pactar la desvinculación del patrocinio con el Real Mallorca de la promoción turística, como pedían Més y Unidas Podemos. El partido morado, de momento, no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos. La propuesta del PSIB, que según los socialistas se ha negociado durante estas semanas con sus socios, se tiene que aprobar en un pleno extraordinario, que previsiblemente se celebrará la próxima semana. Sobre esto, los soberanistas ya han advertido que votarán en contra.