Cuando un tema tan sensible como los abusos a menores tuteladas se trata con intereses electoralistas, pasa lo que pasa. El circo que se ha montado alrededor de los casos de explotación de menores en Mallorca ha resultado lamentable. Unos lo usaron con fines partidistas, los responsables de las menores no supieron o no pudieron protegerlas como debían. Al menos el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) informó desde un principio de la situación, mientras que otras comunidades decidieron escurrir el bulto, y los medios de comunicación optaban por obviar que, desgraciadamente, los abusos a niñas tuteladas se producen en muchas otras comunidades.

Hay casos confirmados en Canarias, Galicia, Valencia, Álava o Madrid. El tono y la exposición pública de este descubrimiento ni se asemeja al de Mallorca. Tanto ‘ruido’ solo ha logrado una cosa: quitar el foco de las víctimas, las únicas que han salido malparadas de este drama. Es más, solo con dedicarse a leer noticias sobre el tema, uno se encuentra con casos en el que las niñas son víctimas y otras en el que se asemejan casi a auténticas mantis religiosas. ¿En qué quedamos? El borrador del informe tras el viaje que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo realizó a Mallorca durante el pasado mes de abril para analizar las denuncias sobre los abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell podría haber sido un escalón más en este culebrón, pero el resultado coincide casi íntegramente con las conclusiones del comité de expertos del IMAS. El informe de la UE recomienda «cambios integrales» en el sistema para evitar nuevos abusos, e incluye en sus conclusiones una retahíla de mejoras a llevar a cabo para evitarlo: mejorar la comunicación entre entidades, referentes en los centros... La mayor parte ya se han puesto en marcha por parte de las instituciones de las Islas. No se trata de un informe demoledor, como ha asegurado Marga Prohens, ni exonera al IMAS que, por otro lado, ya había reconocido fallos en la detección de abusos. Podemos decir que queda en tablas. No sabemos si estas medidas serán efectivas, pero es muy importante tener algo muy presente: los niños, tutelados o no, se merecen un respeto.