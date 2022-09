Un total de 225 personas han muerto en accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas los pasados julio y agosto, 8 de ellas en Baleares, y en el país son diez más que en los mismos meses de 2019, año de referencia al ser el anterior sin restricciones por la pandemia del coronavirus. Este dato supone un incremento en las muertes en carretera de un 4,65 % si bien los desplazamientos han superado los niveles de prepandemia, registrándose un total de 93,4 millones de movimientos de largo recorrido, 2,2 millones más que en el verano de 2019, lo que significa un aumento del 2,42 %, ha informado en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

«No son buenos datos. En siniestralidad vial nunca lo son», ha comentado el ministro, que ha lamentado que a 31 de agosto en lo que va de 2022 ya se han registrado 753 fallecidos en las carreteras españolas -frente a los 708 en el mismo periodo de 2019-, lo que «son muchos, demasiados», por lo que ha dicho: «Estamos decididos a aumentar nuestros esfuerzos para reducir los siniestros de tráfico». En los 211 accidentes mortales registrados este verano perdieron la vida las referidas 225 personas y 791 fueron hospitalizadas y la mayoría de muertes, (173, es decir tres de cada cuatro) se han producido en carreteras convencionales, mientras en autopistas y autovías se contabilizaron 52 fallecimientos. Los usuarios vulnerables, es decir, motociclistas, ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal como patinetes y peatones, han supuesto un 41 % del total de fallecidos.

Grande-Marlaska ha aclarado que esto datos se producen en un contexto en el que este verano se han superado los niveles de desplazamientos de prepandemia de tal forma que en julio se produjeron 45,3 millones, un 4,53 % más respecto al mismo mes de 2019, y en agosto 48,1 millones, un 0,51 % más. El día con mayor número de desplazamientos fue el 12 de agosto, con 1,8 millones. Además, el ministro ha dicho que hay que tener en cuenta que se reanudó la operación Paso del Estrecho, después de dos años interrumpida debido a la pandemia, y que en el marco de dicha operación 624.662 vehículos transitaron por las carreteras españolas además de otros 270.760 que atravesaron España con destino a Portugal.

En julio se produjeron 119 siniestros mortales en los que fallecieron 128 personas, 11 más que en el mismos mes de 2019, y en agosto se registraron 92 accidentes mortales con 97 fallecidos, uno menos que en el mismo mes de 2019 con lo que es el cuarto año consecutivo con menos de 100 fallecidos en este mes. Por medios de desplazamientos han aumentado los fallecidos en todos los medios excepto en los usuarios de motocicleta y furgoneta. Han fallecido 19 peatones, un 5 % más que en 2019; 10 ciclistas, el mismo número que en 2019; cinco conductores de ciclomotores, igual número también, y 58 de motocicletas, un 6 % menos que en 2019, mientras que no se han registrado muertos entre los usuarios de vehículos de movilidad personal. Once de los peatones murieron en carreteras convencionales y los otros ocho en autopista y autovías, y 15 de total por la noche o en el crepúsculo, y de ellos 11 no llevaban reflectante.

El descenso de la siniestralidad en los motoristas ha supuesto que el número de usuarios vulnerables fallecidos sobre el total sea de un 41 %, el porcentaje más bajo de los últimos cuatro años. El 22 % de los muertos en turismo o furgoneta no utilizaba el cinturón de seguridad en el momento del accidente, un porcentaje que aun siendo elevado es inferior al de años anteriores y tampoco hacían uso del caso dos de los motoristas fallecidos y uno de los ciclistas. La salida de la vía sigue siendo el siniestro que más víctimas mortales registra, el 40 %, con 91 fallecidos, seguida de la colisión frontal, el 23 %, con 52 muertos. El 81 % de los fallecidos eran hombres y el 19 % mujeres. Por comunidades se registraron 43 fallecidos en Andalucía, 34 en Cataluña, 29 en Castilla y León, 19 en Castilla-La Mancha, 15 en Aragón y en Galicia, 12 en la Comunidad Valenciana, 11 en la de Madrid, ocho en Baleares y País Vasco, siete en Canarias y Murcia, seis en Navarra, cinco en Asturias, tres en La Rioja y uno en Cantabria.