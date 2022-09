La Associació d’Usuaris i Usuàries del tren pide al Govern que habilite trenes nocturnos cada hora los fines de semana para garantizar la seguridad, ahora que el servicio es gratuito. Teme que las avalanchas de este sábado 3 de agosto con centenares de jóvenes intentando subir al último tren en Palma a las 22.20 horas se repitan cada fin de semana ahora que el servicio es gratuito. El sábado se vivieron auténticas escenas de pánico con empujones en la estación intermodal donde centenares de chicos y chicas intentaban coger el tren para ir a la fiesta de los Quintos de Santa Maria.

La fiesta de los Quintos del pueblo provocó un efecto llamada sin precedentes en el pueblo . «Hace 20 años que pedimos que pongan trenes nocturnos los fines de semana, es un servicio básico, esencial e imprescindible que solo se ofreció dos meses en los veranos de 2018 y 2019. Preocupa que lo que pasó este fin de semana se repita y que no se refuerce la plantilla. Apenas hay revisores, porque no se realizan contrataciones desde 2008 por lo que, aunque los revisores tienen la consideración de autoridad, no hay suficientes para velar por la seguridad de noche los fines de semana», dice el portavoz de la Associació d’Usuaris del tren, Guillem Ramis.

Fuentes del Govern aseguran que «la decisión de poner trenes nocturnos no tiene relación directa con los acontecimientos festivos no previstos o puntuales». Sostienen que « Una afluencia masiva de usuarios en un momento concreto tampoco se resolvería con horarios nocturnos de trenes. Son temas diferentes». «Si se necesitan servicios especiales ante unas fiestas o acontecimientos específicos se tiene que hacer por los mecanismos oficiales, y tienen que ser los organizadores los que hagan la previsión y en función de esa previsión soliciten servicios. Actuamos siempre en coordinación con las instituciones implicadas cuando se pide. Así lo hemos hecho en el caso del Mallorca Live Festival, el Canet Rock, el concierto de Antònia Font o las fiestas de Sant Agustí de Felanitx este verano», añade SFM.

«No solo es básico, necesario e imprescindible poner trenes nocturnos los fines de semana, sino que es esencial que se refuerce el servicio de tren a primera hora de la mañana y a última hora de la noche entre semana para los usuarios que lo necesitan para ir a trabajar», dice el portavoz de la Associació d’Usuaris Guillem Ramis. «Que el primer tren llegue a Palma a las 7 horas es demasiado tarde y que el último salga a las 22.20 horas también va muy justo», dice. Fuentes de Serveis Ferroviaris de Mallorca indican que si este fin de semana no se pusieron trenes especiales en Santa Maria fue porque «el Ajuntament no lo solicitó». La situación recuerda a la vivida hace apenas un mes con motivo del Much en Sineu donde tampoco hubo servicios especiales, pese a que se trata de una de las neofiestas que más público reúne cada verano. En el caso de Santa Maria Guillem Ramis explica que «el mismo Ajuntament se vio desbordado porque no se preveía esa afluencia de gente a una fiesta de los Quintos, pero quizá el hecho de que hubiera tren gratis funcionó como un efecto llamada».