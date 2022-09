La Policía Local ha desalojado a ocho turistas de un hotel de la Playa de Palma por mal comportamiento, a petición de la dirección del establecimiento. El incidente tuvo lugar el pasado viernes y es una de las actuaciones destacadas del cuerpo municipal este fin de semana, en el que, paralelamente, también se intervino en una tienda de la plaza Madrid por vender alcohol fuera del horario permitido.

El sábado se llevó a cabo en una discoteca de la Playa de Palma un operativo conjunto con la Policía Nacional y la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral. En este operativo se inspeccionó la discoteca y se levantó acta por múltiples infracciones: por carecer de seguro, no exhibir licencia ni documentación técnica, tener los extintores caducados, utilizar pipas de agua, no tener el medidor de CO2, no tener indicada la salida de emergencia y falta de información de la existencia de cámaras de vigilancia. Además, la Policía localizó a una persona que tenía una orden de alejamiento de otra; por su parte, los inspectores de trabajo detectaron a un tiquetero que estaba trabajando sin contrato laboral. También el sábado, agentes del servicio de refuerzo de verano realizaron un control de la venta ambulante en las zonas de Dalt Murada, plaza Mayor, Passeig del Born y playa de Can Pere Antoni. Se intervinieron unos 400 objetos entre bolsos, carteras, sombreros y gafas, entre otros.

El domingo, la Policía controló los cortes de tráfico por la VII Triatlón Port de Palma 2022, y también reforzó la seguridad en las fiestas de Canamunt y Canavall. En cuanto a los controles de tráfico, más de 50 vehículos han sido verificados este fin de semana y se han denunciado 28 infracciones. Además, seis pruebas de alcoholemia dieron positivo, una de ellas penal; y se han inmovilizado ocho vehículos. En Santa Catalina se han denunciado 41 infracciones de tráfico, ocho de la Ley de Seguridad Ciudadana (una de ellas por consumir cocaína en la vía pública), seis por botellón, tres por incivismo en espacios públicos, dos por ensuciar la vía pública y dos por venta ambulante. Además, un vehículo ha sido inmovilizado por circular sin matrícula.