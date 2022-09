Más de 16.300 docentes vuelven a las aulas

Más de 16.300 docentes de centros públicos y concertados de Baleares vuelven este jueves a las aulas para preparar el inicio del nuevo curso escolar, que comienza el lunes 12 de septiembre. Ese día se espera que empiecen las clases más de 173.000 alumnos de las Islas. Los datos corresponden a los del año pasado, pero fuentes de la Conselleria d’Educació explican que este curso serán muy similares y solo ligeramente superiores. En Mallorca, hoy empiezan más de 12.600 docentes, unos 9.280 de la pública y 3.330 de la concertada. Además de los de la privada, aunque la Conselleria no sabe cuántos son porque no paga sus sueldos.

Los equipos directivos de los centros escolares hace varios días que están en marcha. La directora del CEIP Miquel Porcel, Maria Antònia Santandreu, comentó ayer a este diario que llevan desde el lunes organizando el inicio del curso. De hecho, este será el primero, desde que empezó la pandemia de coronavirus en 2020, en el que no habrá ninguna restricción para los alumnos y los profesores. El uso de mascarillas, que hasta febrero era obligatorio en los patios y no se eliminó del todo hasta abril, desaparece completamente. La profesora de Infantil y Primaria María García, que ayer aprovechó el último de día de vacaciones para pasear con sus dos hijas por Palma, aseguró que tiene ganas de empezar a trabajar. «No creo que la vuelta al cole me cueste, aunque personalmente sí que se será difícil levantarme a la misma hora cada día», dijo entre risas.

La entrada en vigor de la nueva ley educativa balear y estatal, la Lomloe, marcarán este y el próximo curso, puesto que se aplicará progresivamente. «Con el cambio de normativa no sabemos qué nos espera y no tenemos claro cómo irá», comentó la maestra, añadiendo que todavía no les han llegado los libros de texto actualizados a la ley. «Como solo afecta a los cursos impares, los pares están controlados», afirmó. Asimismo, García dijo que en verano han aprovechado para desconectar.

Novedades educativas

La tardanza a la hora de aprobar los nuevos planes de estudio ha sido criticada por los sindicatos docentes, que lamentan la falta de consenso y tiempo para aplicarlos. Como novedades pedagógicas, cabe recordar que la promoción de los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria no estará determinada por el número de suspensos, ya que la decisión quedará en manos del equipo docente, que decidirá en función de si el alumno tiene «expectativas favorables de recuperación».

Los currículos establecen unos aprendizajes esenciales que puedan cumplir los centros, evitando la sobrecarga, según defiende la Conselleria. Esto permitirá la organización flexible de las materias, que se podrán agrupar en ámbitos y desarrollar en forma de proyectos. La enseñanza y la evaluación serán competenciales, en el sentido de que se resuelva de manera eficaz una tarea de la vida real en un contexto determinado. La idea es favorecer la innovación sin romper con el modelo anterior.