Una mala caída, en mar o piscina, puede tener consecuencias muy negativas. El 6 % de las lesiones medulares son causa de las zambullidas con riesgo. Este es el dato que Aspaym Balears visibilizó ayer entre los bañistas de la piscina municipal del Pont d’Inca con la campaña Con cabeza sí, de cabeza no que ha puesto en marcha la Federación estatal junto con el Hospital Nacional de Parapléjicos y la Sociedad Española de Rehabilitación.

La visita a esta piscina municipal sirvió para recordar cómo disfrutar de esta época estival de una forma responsable y segura. Porque todos podemos zambullirnos sin peligro. O ese fue el mensaje que compartieron ayer Pep Plomer y Toni Balanguer, dos usuarios de Aspaym y víctimas de este tipo de accidentes. Son testimonios que conmueven y son muy conscientes de que «una mala caída te puede cambiar la vida en segundos».

La lesión medular de Pep no fue, en este caso, por un mal zambullido, pero sí por un deporte acuático. Hace un año que sufrió un accidente haciendo kitesurf. «El porcentaje de personas con lesiones medulares a consecuencia de las malas caídas es alto. Yo conozco a personas en esta situación, tanto jóvenes como adultos», explicó. Pep insistió en que esta campaña de verano tiene como objetivo mostrar que «algo tan sencillo como tirarte mal puede tener graves consecuencias».

Actuaciones

Pep y Toni expusieron a dos madres en la piscina municipal los riesgos que hay si no se actúa bien cuando ocurre un accidente en el mar. Explicaron estos dos usuarios de Aspaym que se debe sacar a la persona fuera del agua con extremo cuidado y ponerla en una superficie rígida. Es importante no mover el cuello para evitar lesiones. Entre las pautas, la campaña también destaca que la persona que asiste al accidentado pueda comprobar que respira y, si no puede, intente liberar su vía aérea. Y sobre todo, «llamar al 112 o 061», recordaron ambos.

Las normas Profundidad: asegúrate de la profundidad antes de tirar de cabeza al mar.

Agua removida: en ríos, lagos y en el mar, cuando el agua está turbia puede haber ramas o rocas.

Corrientes: Valora antes de tirarte las corrientes en playas y en piscinas.

Posición: si te tiras, hazlo con las manos por delante y la cabeza entre los brazos. Protegerás cabeza y cuello.

Altura: evita tirarte de cabeza y desde poca altura.

En el caso de Toni Balanguer, él es tetrapléjico debido a una mala caída en una piscina. Fue hace cinco años y hasta ahora «no he podido acercarme a una piscina». Interactuó con las madres y éstas confesaron que no estaban de acuerdo con la moda de tirarse desde las rocas al mar y se mostraron preocupadas porque además tienen hijos adolescentes. Esta campaña de verano es apta para que la entienda todo el mundo. Por ello hay dibujos y señales para que impacte más, donde se puede observar la forma correcta de tirarse al agua.